'Juego de tronos': La curiosa historia de la actriz que iba a ser Daenerys

Emilia Clarke interpretó a la reina Daenerys Targaryen durante las ocho temporadas de Juego de Tronos. Sin embargo, en un primer momento no iba a ser ella, sino Tamzin Merchant, la actriz llamada a dar vida a la Madre de Dragones. La intérprete llegó a aparecer en un primer -y más que desastroso- piloto de la serie, antes de que este fuera regrabado desde cero, prescindiendo de ella.

En 2009, los creadores de la serie Dan Weiss y David Benioff se llevaron una inmensa decepción cuando su piloto inicial fue calificado de 'muy malo' por algunos de sus compañeros de profesión más cercanos. Este piloto era, según parece, verdaderamente desastroso, lo que llevó a HBO a tomar la decisión de regrabarlo desde cero.

Recomenzar desde el principio un piloto de las dimensiones y características de 'Juego de Tronos' es una tarea de todo menos sencilla, ya que en solo unas horas la pieza tiene que explicar en qué consiste un mundo tan complejo como el de Poniente, con sus luchas de poderes, sus intrigas políticas y sus dosis de magia. Aún así, Benioff y Weiss lo llevaron a cabo con éxito, ya que el nuevo piloto derivaría en lo que fue Juego de Tronos.

En la nueva versión del vídeo, Benioff y Weiss decidieron hacer algunos cambios; entre ellos, sustituir a Tamzin Merchant por Emilia Clarke en el papel de Daenerys Targaryen. Los creadores y productores ejecutivos también incluyeron otras modificaciones, en lo que respecta al papel de Catelyn Stark. También eliminaron la escena de la muerte de Jon Arryn, el que fuera Mano de Robert Baratheon antes de que ese puesto fuese ocupado por Ned Stark

Con estos cambios, y después de regrabar una a una todas las escenas que componían el piloto, para las que también cambiaron de director, Benioff y Weiss consiguieron traducir su pasión por la saga literaria de George R. R. Martin en una de las series más vistas y mejor valoradas de la historia. Sin embargo, los showrunners nunca ofrecieron una exPlicación acerca de la precipitada salida de Merchant, la Daenerys Targaryen originaria, del reparto de la serie.

La actriz británica, por su parte, fichó por la serie 'Los Tudor', a la que siguieron sus papeles en las ficciones 'Salem' y 'The Flash & Supergirl: Dynamic Duet', así como en la saga de películas de fantasía Dragonheart. Recientemente, Mechant ha trabajado en Carnival Row como Imogen Spurnrose.

Aunque caben muchas posibles teorías, como que Merchant abandonara la serie por incompatibilidades en su agenda debido al retraso que volver a filmar el episodio, resulta sospechoso que, de ser así, no se hubiera aclarado ya. Quizá la cuestión tenga raíces más profundas, quizá los showrunners no quedaron satisfechos con el trabajo de la actriz o simplemente la relación no era especialmente buena.

Sea como fuere, lo cierto es que, sin haber visto a Merchant en el papel, puede afirmarse que Emilia Clarke hizo un trabajo más que excelente dando vida a la Targarien.