Baraja espera que el Tenerife mantenga la "línea" en casa

Rubén Baraja confía en que el CD Tenerife siga en la "línea" de rendimiento de los partidos como local para vencer este domingo (19:30 horas) a la SD Ponferradina en un partido en el que sus jugadores tendrán una alta exigencia por el respuesta que está ofreciendo en la Liga el actual octavo clasificado de Segunda División A. Además, quiso "zanjar" el asunto de su posible renovación con el Tenerife, ya que ahora es "más importante" centrar toda la atención en alcanzar "el objetivo" de la permanencia.

"El equipo está compitiendo y tiene todavía muchas cosas en juego. Ni mucho menos hemos conseguido el objetivo. No es el momento de ponerse a hablar sobre mi futuro. No es que sí ni que no, porque tampoco sabemos qué va a pasar", manifestó tratando de no "desviar la atención de lo importante", porque "la prioridad es competir ante la Ponferradina".

Precisamente, sí se extendió sobre el tipo de encuentro que le espera al Tenerife. "La Ponferradina es un equipo que tiene mucho orden y es muy solidario en el trabajo colectivo. Te concede poco, no nos dejará mucho margen para generar ocasiones, porque defiende bien y tiene un delantero que marca diferencias", continuó refiriéndose a Yuri de Souza. "Con la edad que tiene (37), sus números son espectaculares", añadió Baraja. "Su combinación de trabajo colectivo con la finalización a través de su delantero centro, hace que sea un equipo muy competitivo. Nos van a exigir al máximo", avisó el técnico vallisoletano.

Baraja destacó la conveniencia de que el Tenerife mantenga "la línea de casa", objetivo para el que cuenta con el apoyo de la grada. "En todo este camino ha habido algo fundamental, nuestro estadio, el público. Hemos conseguido que la gente valore nuestro esfuerzo. El papel de la afición ha sido fundamental en el crecimiento del equipo", remarcó el entrenador.

En el partido de este domingo faltarán dos jugadores que venían siendo titulares, el centrocampista Luis Milla y el extremo y lateral Shaq Moore. Los dos cumplirán una jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Para sustituir al primero, Baraja no tiene previsto cambiar a ningún jugador de puesto, por lo que descartó que Alberto, afianzado en la defensa, vaya a ser el elegido. En cambio, sí admitió que el madrileño Javi Muñoz podría desempeñar la función de Milla.

El Tenerife terminará de preparar el encuentro con la Ponferradina con una sesión a puerta cerrada que llevará a cabo este sábado en el Heliodoro Rodríguez López.