Una farmacia tinerfeña regala mascarillas a quien las necesite

Una farmacia de Tenerife regalará mascarillas a las personas que las necesiten por su estado de salud. La alarma generada por el coronavirus ha provocado un aumento de la demanda de dicho producto, que no protege del contagio pero que está agotado. "Me da mucha pena que haya personas que realmente lo necesiten y no encuentren mascarillas debido a la alarma que se ha desatado por el coronavirus y, por este motivo, he decidido regalar las que tenemos en nuestra farmacia a aquellas personas que lo necesiten", asegura Cristina Domínguez, la propietaria de la Farmacia Los Majuelos. Precisa que "solo se las entregaremos a aquellos clientes que realmente lo necesiten, es decir, que estén dentro del grupo de transplantados, pacientes oncológicos inmunodeprimidos y con patologías respiratorias". "Este fin de semana se espera que volvamos a tener calima en las Islas y no puede ser que quienes las necesiten, no las tengan", añade. Para que el personal de la Farmacia Los Majuelos regale una de estas mascarillas -una por persona- "se tendrá que acreditar la necesidad de dicho producto", aclara dicha farmacéutica. Esta no es la única iniciativa puesta en marcha en las últimas horas para tratar de concienciar a la población de que acaparar este tipo de productos perjudica a quienes sí están obligados a utilizarlas. De hecho, hace menos de 24 horas que el padre de un niño de 4 años al que le acaban de transplantar el hígado ha puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change.org para que se garantice el abastecimiento de mascarillas. Y lo mismo ocurre con pacientes oncológicos o transplantados.