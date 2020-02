Vicky Larraz concursará en 'Supervivientes 2020'

Vicky Larraz se ha convertido en la sexta concursante confirmada de 'Supervivientes 2020'. La cantante del conocido grupo 'Olé Olé' se suma a esta aventura donde compartirá isla con el resto de supervivientes que ya conocemos: Albert Barranco, Rocío Flores, Bea la ganadora de 'GH 17', Ivana Icardi y Nyno Vargas.

"Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas", explicaba en su vídeo de presentación.

La antecesora de Marta Sánchez en 'Olé Olé' quiso entrar en directo en 'Sábado Deluxe' después de que se anunciase oficialmente su participación. Visiblemente nerviosa, aseguró que lo peor que va a llevar es el pasar hambre.