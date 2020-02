Javi Muñoz, un centrocampista "con llegada"

Javier Muñoz Jiménez (Parla, 28-2-95), el último fichaje del CD Tenerife dentro del mercado de invierno, cedido por el Deportivo Alavés hasta el próximo 30 de junio, llegó este lunes a la Isla dispuesto a adaptarse "lo más rápido posible" a la dinámica de trabajo de su nuevo equipo. El centrocampista aseguró que se une al equipo en un óptimo estado de forma, por lo que podrá debutar el próximo sábado en el partido ante el Extremadura si Rubén Baraja lo considera oportuno.

En una breve rueda de prensa ofrecida en el aeropuerto de Los Rodeos, Javi se mostró "muy contento por llegar a este gran club y con muchas ganas de conocer al grupo y empezar a trabajar". En esa fase de integración contará con la ayuda de otro recién llegado, Joselu Moreno, uno de sus compañeros de la pasada campaña en el Real Oviedo. "Joselu ha venido enchufado, está haciendo goles y espero que de aquí al final de la temporada meta muchos más", comentó el madrileño con el deseo de servirle de ayuda al delantero. "Cuantas más asistencias le pueda dar, más goles meterá".

Muñoz se definió como un "centrocampista al que le gusta estar siempre en contacto con el balón y con llegada". Además, aclaró que, pese a haber participado solo en un partido de este curso, el 21 de diciembre en el Nou Camp, se encuentra "muy bien" físicamente. "No he parado de trabajar durante toda la temporada, no he tenido ninguna lesión y, aunque me ha faltado continuidad en el juego, vengo con muchas ganas y muy bien físicamente". Con todo esto, indicó que podría estrenarse en la visita al Francisco de la Hera. "Si el míster quiere contar conmigo, no va tener ningún problema, porque físicamente estoy bien".

Javi detalló sus objetivos individuales, siempre pensando en los intereses colectivos. "Quiero adaptarme lo más rápido posible al equipo. Vengo con muchísimas ganas de trabajar, de jugar y de ayudar al equipo en todo lo que pueda", manifestó el volante ofensivo del Tenerife, equipo al que ha seguido con detenimiento desde que tuvo noticias del interés de Víctor Moreno en hacerse con sus servicios. "Me gustó mucho el partido ante el Sporting (2-1), sobre todo porque se consiguieron tres puntos muy importantes; esta es la línea que tenemos que seguir", afirmó Muñoz. "El mes de enero fue muy bueno para el equipo. Está en una línea ascendente. Es cierto que estamos abajo en la clasificación, pero hay calidad y vamos a salir de ahí", finalizó Javi, refuerzo que se entrenará por primera vez a las órdenes de Rubén Baraja en la sesión de este martes, programada a las 10:30 hora en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a puerta cerrada.