Un vídeo compartiendo la alegría de superar el cáncer se vuelve viral

La salud es el bien más preciado, especialmente cuando no se goza de ella. La joven Paula Valero recibió los últimos resultados clínicos que dieron negativo y decía adiós al cáncer. Sin acabar de asimilarlo, decidió compartir la excelente noticia en Twitter, afirmando "Adios cáncer, ahora sí, ¡superado! Estoy que no me lo creo, pero mientras lo asimilo. Aquí estamos Aria (una perra) y yo dando saltos de alegría", en un tuit.



El vídeo, un "boomerang" de tan solo 6 segundos se convirtió rápidamente en viral y superó rápidamente el millón de reproducciones.





ADIÓS CÁNCER, ahora SÍ, SUPERADO! ?????? estoy que no me lo creo pero mientras lo asimilo aquí estamos Aria y yo dando saltos de alegría. ???????? pic.twitter.com/qqBpV8y9fP — paula valero! (@5pauulavalero) January 15, 2020

En diferentes respuestas a los que comentaron la buena noticia Valero recalcaba que "Ahora solo espero que los resultados sigan siendo positivos siempre y mi cuerpo se mantenga fuerte". Personas que seguían su perfil, o que no la conocían se contagiaron de la emoción de Valero y el tuit supera las 250.000 interacciones.