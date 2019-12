Las doce campanadas de Canarias van a sonar desde la torre de La Concepción

Un potente foco alumbraba el sábado por la noche la calle de La Carrera, la principal vía del casco lagunero. Quienes entraban y salían de los comercios en mitad de sus compras navideñas o simplemente paseaban por la ciudad histórica se sorprendían con aquella explosión de luz desde las proximidades de La Concepción. La explicación estaba en que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, grababa allí su mensaje de Fin de Año. Y es que esta célebre torre será en esta ocasión el epicentro de la Nochevieja en el Archipiélago, con la retransmisión que realizará desde allí la Radio Televisión Canaria (RTVC) para todas las Islas.

La fiesta empezará a partir de las 22:00 horas. El primer artista en pasar por el escenario será DJ Afrokán, mientras que a partir de las 23:00, y hasta la medianoche, intervendrá la Orquesta de Jazz del Atlántico. A partir de ahí, el momento más esperado: las doce campanadas, que serán presentadas por Eloísa González, Mercedes Ortega, Elvis Sanfiel y Kike Pérez. Por su parte, el nuevo año comenzará con el cantante puertorriqueño Tito Nieves, el cabeza de cartel de este espectáculo. Está previsto que Nieves realice una primera intervención para saludar 2020 y dar paso a la Orquesta Canarias All Star. El conocido como El Pavarotti de la Salsa regresará a partir de la 1:00 "para amenizar buena parte de la noche", según apuntaron ayer desde el Ayuntamiento de La Laguna.

La presencia de Tito Nieves ha sido destacada en clave de logro desde el Consistorio. No en vano, su nombre fue mantenido en secreto hasta su anuncio durante una rueda de prensa. Se trata de uno de los principales intérpretes del mundo de la salsa y entre sus muchos reconocimientos figuran tres Ace Award, como Mejor Intérprete, en 1994; Mejor Vídeo (No Me Vuelvo A Enamorar), en 1996, y Mejor Artista Local, en 1997. También pisó el escenario de los Billboard por su nominación con el disco Clase Aparte (1998); Recibió el Globo Award como Mejor Intérprete de Música Tropical en 1999 y el Premio Lo Nuestro por su canción Asimismo fue, en 2000, y en 2002 fue nominado para el Grammy Award en la categoría Mejor Álbum de Salsa, entre otros hitos de su carrera.

El programa recoge que la noche se prolongará hasta las 5:00 horas, con nuevas actuaciones del DJ Afrokán y la Orquesta Canarias All Stars. Como artistas invitados intervendrán Esther Ovejero, José Manuel Ramos, Moise González -que también es el director artístico del evento-, Yamil Quijada, Álvaro Gamboa, Lope Gallardo y Luis Ramírez.

El patrimonio, de fondo

Detrás de esta cita se encuentra el vigésimo aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Así lo explicó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, en la presentación del acto, hace unas semanas. El político socialista planteó que la efeméride patrimonial era una "oportunidad de oro" para proyectar La Laguna, y fue ahí cuando se les ocurrió, dijo, la posibilidad de organizar un Fin de Año "que la gente recordarse para siempre", tras lo que empezaron las conversaciones con la RTVC.

Tanto el regidor local como el edil de fiestas, Josimar Hernández, lanzaron este lunes "una invitación a cuantas personas quieran disfrutar de una gran celebración, con el mejor ambiente y en un marco que ayudará a proyectar la imagen de La Laguna como ciudad Patrimonio Mundial, coincidiendo con la celebración del 20 aniversario de esta distinción".

Asimismo, Hernández puso de relieve que la celebración conectará con la San Silvestre, que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el centro lagunero, con salida y meta en La Concepción. "Esto lo consideramos una oportunidad para difundir La Laguna en toda Canarias; el pico de audiencia que puede tener hará que el municipio sea el epicentro en ese momento tan importante de entrar en la nueva década", expresó sobre el espectáculo, y tuvo un mensaje de agradecimiento para "todos los trabajadores que se han desvivido porque esto salga" y para los operarios de limpieza, "que garantizan que La Laguna esté en unas condiciones óptimas desde muy temprano".

Desde el Ayuntamiento de La Laguna indicaron ayer que, además de la cita organizada en La Concepción, también habrá fiestas de Nochevieja en distintos puntos del municipio, tales como las plazas del Tranvía, en La Cuesta; de la iglesia de Valle de Guerra, y de la iglesia de Tejina. Estas últimas están organizadas por sus respectivas comisiones y cuentan con la colaboración de la Concejalía de Fiestas.