Albacete y Tenerife, se enfrentan en la batalla por la credibilidad

Alberto y Undabarrena luchan por sustituir a MillaEl rival, con falta de gol, luchará contra la exigencia de sus aficionados

Lluvias y fiestas, dos cosas bien distintas, esperan a un Tenerife que quiere sacudirse de una vez el sambenito de mal equipo visitante. Hizo daño -y mucho- en ese propósito la goleada recibida en El Toralín. Fue aquel un día nefasto, en el que resucitaron los peores fantasmas blanquiazules: escasa tensión competitiva, errores con valor gol, nula eficacia de cara a la portería contraria y bajada de brazos general cuando las cosas se pusieron feas. El asunto no puede volver a repetirse. Lo sabe Aritz López Garai y lo saben sus futbolistas.

Como el empate en el derbi tampoco saca de pobre al conjunto insular, la doble visita a Albacete y Elche cobra relevancia. Se busca gol, una victoria y confianza, quizás esto último lo más necesario en un proyecto incipiente. Sin Luis Milla, ausente por sanción, maneja varias alternativas para completar el centro del campo. La más natural pasaría por la inclusión de Iker Undabarrena, pero las prestaciones del ex-Athletic dejan dudas. Por eso, durante la semana Alberto ha estado casi siempre en la posición de seis en los ensayos y Aitor Sanz ha adelantado su lugar a la altura de Borja Lasso.

Faltaría el ataque. En la búsqueda constante del gol, que no de las ocasiones que sí se generan, podría tener su oportunidad desde el inicio Ramón Miérez. La entrada del argentino como nueve desplazaría a Malbasic a la izquierda y sacaría del once a Bermejo. No se esperan más cambios, aunque López Garai anunciara rotaciones en una semana de tres encuentros.

Gol también busca el Albacete, que ha marcado dos para sumar seis puntos y que apenas tira entre los tres palos. Recuperar a Rei Manaj será, por tanto, buena noticia para Luis Miguel Ramis. Su gran duda estará en el flanco izquierdo de la zaga: Ergas o Alberto Benito para suplir al sancionado Fran García. Con la feria como telón de fondo y un césped del que se espera que soporte bien el agua de lluvia de estos días, los locales quieren refrendar su candidatura.

Shashoua, descartado

El inglés sigue sin recuperarse al cien por cien de sus molestias en la espalda y es el único descartado por motivos físicos. Aun así, el técnico deberá realizar varios descartes de la parcela ofensiva. En el derbi fue Dani Gómez el que ni siquiera se vistió de corto. Habrá que ver si repite en la grada.

Última y numerosa sesión

Como quiera que López Garai se ha llevado a toda la plantilla para la semana que pasará en la Península (el equipo se queda para jugar el jueves contra el Elche), la última sesión antes del partido contra el Albacete fue extrañamente numerosa. Se desarrolló, eso sí, sin contratiempos. Hoy, la lista de 18.

Estreno del pistacho

El Tenerife estrenará hoy su segunda equipación, que mezcla el verde pistacho y el negro en su camiseta. El pantalón será de color negro. Es la tercera vez que los insulares utilizan un tono verdoso en su camiseta. Las anteriores fueron en las temporadas 10/11 y 11/12, ambas con escaso éxito de ventas... y de resultados.

Gorosito, baja en los locales

Sin el lesionado Gorosito y el sancionado Fran García, serán dos las ausencias que tenga Ramis en la zaga manchega. La entrada de Ergas o el cambio de posición de Alberto Benito son las alternativas manejadas para el lateral. Sí recupera a Pedro, que por contrato había sido baja en la visita a La Coruña.