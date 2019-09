El increíble parecido del Maestro Joao de joven con el profesor de 'La Casa de Papel'

Este miércoles 11 de septiembre el Maestro Joao entraba en la casa de Guadalix de la Sierra para participar en 'GH VIP 7'.



En su video de presentación el vidente que antes de dedicarse a adivinar el futuro ha trabajado como peluquero, cocina, camarero, y un largo etc.



Pero no fueron las diferentes profesiones del exsuperviviente lo que llamó la atención de los espectadores del 'reality', si no una fotografía suya en la que se podía ver cómo era el actual novio de Pol Badía hace unos cuantos años y su increíble parecido con el profesor de 'La Casa de Papel'.





me explicas el maestro Joao de joven siendo igual que el profesor de la casa de papel- #ghvip7estreno pic.twitter.com/MROjJtajew — pablo (@garjugot) September 11, 2019