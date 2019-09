Obsesión: cerrar la portería de Ortolá

Lo ha pagado Adrián Ortolá, que, sin embargo, ha evitado que fueran más

La sangría de goles en contra que ha sufrido el CD Tenerife en este arranque de temporada lastra claramente sus aspiraciones. Lo sabe Aritz López Garai y lo sufre, especialmente, Adrián Ortolá. Elegido portero titular por delante de Dani Hernández, el alicantino no ha podido lucir lo que debería desde que estrenara esa etiqueta. "Vengo de un año de no poder jugar", cuenta en alusión a su suplencia en el Deportivo en beneficio de Dani Giménez, "y claro que las actuaciones buenas te dan confianza y te hacen mejor".

Pese a los goles encajados, el guardameta blanquiazul se encuentra "bien, con mucha confianza y ganas de partidos". Los errores defensivos en los tantos recibidos hasta ahora, muchos de ellos individuales, reflejan que la filosofía de juego implementada por el técnico blanquiazul requiere de ciertos ajustes. Pero Ortolá cree en ella "a muerte", una confianza que hace extensiva al resto. "El míster y los jugadores creemos en una identidad. Seguro que modificaremos detalles, pero no vamos a dudar de ello porque creemos que nos va a hacer grandes", comenta descartando que la debacle de Ponferrada vaya a tener continuidad en el futuro. "Fue un accidente, no es lo que se va a ver durante la temporada", aclara recordando que "en las jornadas anteriores habíamos demostrado personalidad y habíamos practicado un buen juego".

Por eso, el grupo tiene "muchas ganas" de que llegue el derbi canario, en el que esperan "brindar una gran actuación a la afición y los tres puntos". Para ello, reclama a sus compañeros "tener paciencia, madurar el partido, que dura 90 minutos, y tener las vigilancias bien cogidas porque tienen jugadores arriba rápidos y que son determinantes".

El ambiente que espera al Tenerife en el Heliodoro es algo que ya conoce Ortolá, "aunque no será lo mismo en un derbi". Puede que le sorprenda en parte, pero ya se sintió "impactado" el día de la visita del Numancia "porque la gente apoya mucho y nos empuja hacia delante". De ahí que les pida que "sigan con nosotros, ya que juntos somos más fuertes".

El de Jávea se ha impuesto a Dani Hernández en la carrera por la titularidad, pero es algo que no tiene muy en cuenta más allá de disfrutar de la titularidad y la confianza de su entrenador. "De verdad que no lo veo como un triunfo. Todos los porteros estamos para ayudar al equipo y queremos jugar. Por esa parte estoy contento, pero lo importante es el equipo, que crezca y vaya hacia arriba", explica con firmeza. No obstante, sí se siente "querido y valorado" desde su llegada, algo que hace que "tenga muchas ganas de seguir jugando partidos y creciendo como futbolista".

Pausa en la 'era Dani Hernández' en los derbis

Desde 2015 solo Dani Hernández defendía la portería del Tenerife. La estadística tiene truco, puesto que durante tres temporadas no coincidieron en la misma categoría los blanquiazules y la UD Las Palmas. Pero no es menos cierto que el internacional venezolano había jugado tanto en el duelo de la segunda vuelta en el curso 14/15 como en los dos de la pasada campaña. En ninguno de ellos salió derrotada la escuadra tinerfeña (una victoria y dos empates). Curiosamente, en esos tres derbis hubo tres porteros distintos defendiendo el arco grancanario: Casto, Raúl Fernández y Josep Martínez. Será este último el que repita en esta ocasión y Ortolá el que se estrene en un clásico del fútbol canario. Con anterioridad solo había disputado duelos de rivalidad en los filiales de Villarreal y Barcelona.