Aritz López Garai: "Noto la ilusión y lo que significa el derbi"

Aún con un par de dudas en el once que presentará esta tarde, el técnico dejó en el aire si mantendrá a Sipcic o entrará Carlos Ruiz

Aritz López Garai vivirá hoy su primer derbi canario como entrenador del CD Tenerife. Pepe Mel, que estará en el banquillo de la otra orilla, le aventaja en dos. Pero vive el estreno con la "ilusión" de darle una alegría a la gente que, por la calle, ya le ha hecho saber el "significado especial" que tiene un partido de este tipo.

El primer objetivo de la semana era recuperar anímicamente a sus futbolistas. "La semana ha ido bien, todos somos conscientes de que nos dimos un batacazo en Ponferrada y de que no hicimos un partido a la altura de lo que es el Tenerife", empezó admitiendo para pedir a continuación "no hacernos más daño".

El preparador vasco ha dejado claro que se "analizó durante el día de vuelta a Tenerife, aprovechando el entrenamiento, para quitarnos ese partido de encima". En su opinión, quedarse bloqueados en ese 4-0 solo iba a traer problemas. "No soy de los que esconde las cosas. No competimos como debíamos, pero se revisa la derrota y ya está. Y más cuando tienes un partido tan cerca y es contra el eterno rival", dijo.

A partir de ahí, entiende que se ha preparado "bien" la semana y que "el equipo llega mentalmente bastante limpio", que era lo que más le preocupaba.

Cuestionado ya sobre el partido en sí, López Garai se mostró críptico en cuanto al once que puede alinear más allá de confirmar la presencia de Isma López en el lateral izquierdo. "Cambios puede haber. Ni cuando ganamos voy a repetir ni cuando perdemos haré cambios porque sí. Mantengo un par de dudas que tengo que resolver a lo largo del día de hoy", se limitó a exponer.

Una de ellas puede ser Sipcic, en el centro del huracán después de sus errores contra el Numancia y la Ponferradina. "Esa es la incertidumbre que puedo tener con Nikola porque creo que hemos corrido, yo el primero. Viene de un país diferente, de un idioma diferente y cuando llegó yo lo tiré al campo. En Zaragoza tuvo unas molestias, lo volví a poner ante el Numancia y en Ponferrada, otra vez. Si se ha equivocado alguien, he sido yo porque he querido meterlo a marchas forzadas para acelerar su periodo de adaptación y eso nos ha penalizado".

La decisión dependerá "de cómo lo vea, pero es un valor muy importante, por el que el club ha hecho una apuesta y que tiene unas condiciones especiales. Hay que darle tiempo. Veré si lo mantengo o hay que darle un respiro para que siga desde fuera ese proceso".

Una de las opciones sería recuperar a Carlos Ruiz para el centro de la zaga, un jugador con experiencia. Pero este valor no es definitivo en estos encuentros para el entrenador del Tenerife, que también ve positiva "la ilusión que tiene la juventud por este tipo de partidos". Y como "ni meter todo experiencia garantiza nada ni todo juventud, pues pondré a los once que crea mejores". Tal es el pensamiento de López Garai.

A Las Palmas la ve como "un equipo peligroso", puesto que "muchas veces los ves y no necesitan hacer grandes cosas para generar ocasiones y goles". Para eso, resulta determinante contar "con un delantero que lleva mucho tiempo haciendo goles y que marca diferencias en Segunda". Se refiere a Rubén Castro, al que ha sufrido "como jugador y como entrenador".

Aunque "los focos van a estar sobre Pedri, que está dinamitando el mercado nacional con su proyección", el técnico blanquiazul ve "más jugadores" con un nivel alto en el rival. Lo que no tiene claro es el planteamiento que presentará, "si van a venirnos a jugar de tú a tú o a esperarnos".

Justifica ese desconocimiento en la versatilidad demostrada hasta ahora por Pepe Mel. "Es un entrenador muy experimentado, con mucho cartel, que sabe trabajar en diferentes escenarios y que en los tres partidos ha manejado diferentes situaciones. En Málaga esperó al rival y hasta llegó a adelantarse. Ante el Racing quiso llevar más el peso y tiene jugadores para ello", indicó insistiendo en que "sin necesidad de grandes cosas te pueden ganar el partido".

López Garai pidió "sacar nuestra mejor versión para que nos dé igual el adversario que tengamos enfrente", siendo consciente de que su propuesta de juego tiene riesgo. "Esta forma de jugar conlleva ciertas obligaciones que hay que llevar a rajatabla. Si no, vamos a sufrir mucho. Está claro que si no controlas las vigilancias y no te activas bien en la presión tras pérdida estás condenado a muchas situaciones límite. Y no tenemos el nivel de los equipos grandes a la hora de manejarse en uno contra uno a campo abierto. No lo tenemos nosotros ni ningún otro equipo de la categoría", expuso.

Sin llegar a pedir paciencia a pesar de que su equipo está "experimentando un cambio muy grande" y hace falta "fe en lo que se hace", sí vaticinó que "si mañana (por hoy) los jugadores se levantan combinativos y dinámicos todo irá bien. Si se ponen las botas del revés y hace todo mal tendremos que adaptarnos a otro tipo de situación".

Como factor a tener en cuenta, un dato histórico: Las Palmas lleva casi 19 años sin ganar en el Heliodoro. "Yo me agarro a la estadística y allá dirán que están para romperse", afirmó antes de calificar los derbis como "partidos muy especiales, con una carga emocional muy grande". En este punto, el entrenador del Tenerife admitió que lleva "poco tiempo en la Isla", pero el suficiente para saber "lo que significa este partido porque la gente te conoce y te lo hace saber. A mí me llena de ilusión y se me pone la piel de gallina. Son tres puntos, pero muy especiales para nuestra gente. Hay que conseguir el equilibrio entre el corazón caliente y la cabeza fría".

López Garai descartó pensar en lo que sucederá en caso de derrota. "No nos podemos tambalear a las primeras de cambio. Sabíamos que había dos partidos fuera de casa después del derbi y que de los seisprimeros hay cuatro fuera, pero solo pienso en hacer un buen partido que sirva para refrendarnos".

Isma López, titular

"Va a jugar Isma. Es verdad que nos puede ayudar Shaq (Moore) en esa posición, pero Isma tiene el poso como futbolista y el nivel suficiente como para competir al máximo nivel ahí. Tengo máxima confianza en él", aseguró el entrenador del Tenerife al ser preguntado por el caso concreto del lateral izquierdo. "No estando Robert (Mazan), está claro que va a ser titular", reiteró para despejar dudas sobre la titularidad del futbolista navarro.

La afición estará a la altura

"La gente es consciente de que los necesitamos. El otro día no estuvimos a la altura y somos los primeros en disculparnos, les fallamos. Por eso, ahora no les puedo pedir nada. Aún así, sé que van a estar con su equipo porque la gente aquí no es del Barça o del Madrid, sino del Tenerife. Y hay que cuidar eso", comentó el preparador vasco sobre la hinchada blanquiazul, que poblará las gradas del Heliodoro Rodríguez López.

Shashoua, descartado; Nahuel puede entrar

"Quitando a Mazan, que está con la selección, y a Sam Shashoua, que con un problema en las lumbares es baja, el resto está disponible", confirmó López Garai quien no descarta el estreno de Nahuel Leiva en una lista de convocados: "Llevaba tres semanas sin entrenar en la dinámica de grupo, pero ha llegado como para ayudarnos. Puedo contar con él si lo considero oportuno y me atrevo".