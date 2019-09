Pepe Mel: "Te haces futbolista por estos partidos"

"Todo aquel que no se motive en un derbi no vale para este deporte", añade el técnico madrileño

Disputó derbis como futbolista, siendo delantero del Real Betis y teniendo como rival al Sevilla, y también los dirigió, con la misma etiqueta de los clásicos andaluces, en los Deportivo-Celta... Pero solo vivió enfrentamientos de estas características desde los dos lados cuando entrenó al Tenerife, en la temporada 2001/02, y a la UD Las Palmas a partir de marzo de 2019. El de hoy será el tercer derbi canario para Pepe Mel. Perdió cuando fue local en el Heliodoro, en diciembre de 2001 (1-3), y también salió derrotado cuando fue visitante en ese mismo estadio, el pasado 4 de mayo (2-1). Esta noche intentará cambiar la tendencia. "Espero poner ese dato un poco más a mi favor", declaró ayer.

Tirando de experiencia, el técnico de la UD Las Palmas aseguró que no iba a "caer en la tontería" de comparar el derbi con cualquier otro encuentro de Liga. "No son tres puntos más", subrayó alineándose con el mismo pensamiento de los aficionados y jugadores de los dos clubes. "Uno se hace futbolistas para estas cosas y no para jugar en Tercera", indicó antes de añadir que un jugador inicia su carrera con la ilusión de competir "en el Bernabéu y en el Nou Camp" o para protagonizar una "final de la Champions", y un derbi "se asemeja" a esas citas de tanto prestigio, entre otras cosas porque se ponen en juego "los sentimientos de mucha gente".

En esta línea, Mel apuntó que los antecedentes no tendrán ninguna influencia en el resultado. Ni siquiera en el caso de una UD Las Palmas que no gana en el Rodríguez López desde el mes de diciembre de 2001. "Los he jugado en diferentes lugares y un derbi es un derbi: da igual si has ganado los últimos dieciocho o no", dijo refiriéndose a la racha positiva de los tinerfeños en su campo.

Con todo esto, Pepe Mel reveló que no consideró oportuno estimular de manera especial a sus futbolistas durante esta semana, ya que "un derbi ya va cargado de motivación". Sin cambiar de asunto, opinó que "todo aquel que no se motive en un partido de estas características, no vale para este deporte". Por tanto, el entrenador madrileño prefirió preparar la visita de hoy a Tenerife hablando del partido "con toda naturalidad". De esta manera, ha intentado "rebajar la tensión" en una plantilla formada por "mucha gente joven".

"Están Suso, Malbasic o Milla, pero Aitor Sanz les da equilibrio"

A jugadores del Tenerife llamados a marcar diferencias en el derbi, como Suso Santana, Filip Malbasic o Luis Milla, Pepe Mel añadió el nombre de Aitor Sanz, un futbolista que le aporta "equilibrio" al equipo blanquiazul. "Suso es de la casa, siempre da un plus y compite bien cada vez que juega contra la UD Las Palmas; Malbasic es un futbolista maravilloso; Milla les hace ser mejores... Pero hay uno al que han recuperado y que les da equilibrio, Aitor Sanz", repasó el entrenador de la Unión Deportiva. No obstante, el técnico madrileño recordó que en un clásico pueden surgir héroes inesperados, como Carlos Ruiz en el que se celebró el pasado 4 de mayo en el Heliodoro. "Lo desequilibró un jugador que había empezado en el banquillo", señaló Mel. En líneas generales, calificó al Tenerife como un "buen equipo" y apuntó que está dirigido por un "entrenador joven que quiere mantener una idea de juego que está bien" y que, por lo que ha percibido, ha convencido a los futbolistas, pues "dan muestras de que creen en lo que les dicen". Respecto a los ocho goles en contra con los que se presentará el Tenerife en el derbi, después de tres jornadas celebradas, confesó que no tiene en cuenta datos relacionados con otros partidos. "No debemos centrarnos en eso", aconsejó. No obstante, opinó que el Tenerife necesitará "esa transición" que deben completar todos los equipos que estrenan entrenador y cuentan con jugadores nuevos. "Con el tiempo irán mejorando y cambiando las cosas que vean que no funcionan", agregó. Lejos de ampliar su valoración del rival, Mel destacó que la UD Las Palmas es diferente a la que acabó la pasada temporada. "El equipo se esmera en ser solidario y estar junto", concluyó.

Drolé, con sus matices

Drolé se estrenó con buenas sensaciones en el partido de la jornada pasada entre Las Palmas y el Racing, y hoy tendrá minutos en el Heliodoro. Mel afirmó que el debut del extremo fue "espectacular", ya que fue capaz de "revolucionar" el encuentro. Pero dio a entender que ese descaro podría ser contraproducente hoy en "una de las zonas más peligrosas del Tenerife", una banda derecha con Luis Pérez y Suso.

El papel de Pedri González

El tinerfeño Pedri se encamina hacia su primer derbi canario en una semana en la que fue noticia por su fichaje por el Barcelona, operación que no ha alterado el día a día del joven jugador, según contó su entrenador. "Sigue siendo el mismo chico con ganas de aprender y estoy seguro de que en Tenerife lo hará muy bien, porque da muestras de que cuando entra en el campo se olvida de todo lo que le rodea", declaró Mel.

Fabio, sí; Narváez, duda

Pepe Mel confirmó la presencia en la lista de convocados del canterano Fabio González, una vez recuperado de una lesión. "Es un chico que nos tiene que ayudar", expuso el entrenador. En cambio, dio a entender que Juanjo Narváez no se estrenará hoy como futbolista amarillo. "No llegó en las mejores condiciones y en un derbi no podemos regalar nada", aclaró el técnico.

Confirma la baja de Viera

Por si quedaba alguna duda sobre la participación de Jonathan Viera en el derbi, Pepe Mel se encargó de despejarla confirmando que el mediapunta grancanario no podrá enfrentarse al Tenerife. Eso sí, compartió su deseo de que Viera alcance pronto un estado óptimo de forma para tener una alternativa ante la próxima marcha del tinerfeño Pedri a la selección sub'18.