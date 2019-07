Salin, amenaza nórdica e intensidad defensiva para el exterior aurinegro

Un fichaje como anillo al dedo para el baloncesto de Txus Vidorreta. El Iberostar Tenerife anunció ayer la contratación de Sasu Salin, escolta internacional finés (1,90 metros y 28 años) procedente del Unicaja Málaga y que se ha comprometido con la entidad lagunera para las dos próximas campañas. Una incorporación que debería aportar intensidad defensiva al plantel canarista, pero sobre todo convertirse en una clara referencia exterior, dada su capacidad para anotar desde el perímetro. Es dicha faceta, la del 6,75, en la que más se prodiga el exterior nórdico: ha convertido 288 triples en los 153 encuentros que ha jugado en la ACB.

Y es que el Canarias ficha a un perfecto conocedor de la competición, a la que llegó en febrero de 2015 para enrolarse en el Herbalife Gran Canaria. Con los claretianos estuvo otras dos temporadas más antes de ser fichado por el Unicaja, donde también ha cumplido un par de cursos. De esta forma Salin se convierte en el tercer integrante del cuadro malagueño que formará parte del plantel aurinegro 19/20, un punto a favor para ganar tiempos en lo que a cohesión se refiere.

Para Aniano Cabrera, director deportivo del Iberostar Tenerife, la incorporación de Sasu Salin supone la apuesta por "un jugador experto en la liga, con mucha capacidad para ayudar, tanto en ataque como en defensa. Se trata de un jugador de equipo", concluyó.

En ACB promedia 8 puntos, 2,1 rebotes y 1,3 asistencias. Además, se trata de un jugador con experiencia en Euroliga (58 partidos) y Eurocup (82). Formado en el Espoon Honka de su país, Sasu dio el salto al Union Olimpija Ljubljana, donde militó entre 2010 y febrero de 2015.

"Me gusta ser intenso y agresivo en la pista"

"Creo que soy un buen tirador y defensor, me gusta trabaja para el equipo, y ser intenso y agresivo en la pista. Así que voy a hacer lo que el entrenador me pida que haga; quiero ser un gran jugador de equipo para acabar ganando el máximo número de partidos", señaló ayer Salin a la hora de definirse, y antes de reconocer estar "muy feliz de formar parte de la familia del Iberostar Tenerife". "He firmado porque quiero seguir jugando en España y porque conozco muy bien al equipo y sé lo que ha venido haciendo estos años", añadió.