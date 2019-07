Ortolá, en propiedad por dos campañas

Es alicantino, cumplirá 26 años el mes que viene y la pasada campaña estuvo cedido en el Deportivo, con el que solo intervino en una eliminatoria de Copa

Ya son dos los fichajes realizados por el Tenerife para la próxima temporada. Después de la incorporación del centrocampista ofensivo Álex Bermejo, el club anunció anoche la llegada a la plantilla blanquiazul del guardameta Adrián Ortolá Vañó (Alicante, 20/8/1993), procedente del FC Barcelona y con un compromiso para las dos próximas campañas. La negociación se cerró a coste cero con un traspaso, de manera que el portero formará parte del Tenerife en propiedad. Eso sí, el Barcelona se reserva el derecho a quedase con un porcentaje de una futura venta.

Con esta contratación, Aritz López Garai tendrá a sus órdenes a tres porteros profesionales -Dani Hernández, Ángel Galván y Ortolá- y al canterano Ignacio Otaño, aunque los planes del director deportivo, Víctor Moreno, pasan por ceder a Ángel Galván.

Adrián se ha desvinculado del Barcelona tras pasar una temporada, la 2018/19, cedido en el Deportivo, club que no ejerció su derecho de compra sobre el arquero. En ese curso solo intervino en la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Zaragoza, disputada en La Romareda el 12 de septiembre de 2018 (2-1). Antes y después estuvo a la sombra de Dani Giménez.

Formado en la cantera del Villarreal, pasó al filial del Barcelona en 2013 teniendo como entrenador a Eusebio Sacristán. Enlazó dos campañas en Segunda División A y se enfrentó al Tenerife en el Rodríguez López (2-0 en 2014). Además, vivió el descenso del filial azulgrana a Segunda B y completó un curso en esa categoría bajo la supervisión del técnico Gerard López (34 partidos jugados). Su siguiente destino fue el Deportivo Alavés, con el que pudo debutar en Primera. En concreto, fue titular en los campos del Real Betis y el Athletic. En ese ejercicio tuvo más recorrido en la Copa del Rey, competición en la que el equipo vitoriano fue finalista (cayó derrotado ante el Barcelona por 3-1). Adrián jugó las eliminatorias ante el Nástic, Deportivo y, en cuartos de final, Alcorcón. En la siguiente ronda y en la final, el titular fue Pacheco.

Tras su regreso al filial del Barcelona, en 2017, le tocó repetir el descenso a Segunda B. En ese tránsito regresó al Heliodoro (1-3 en 2018). Finalmente, hace un año se marchó a préstamo al Deportivo.

En total, la carrera de Ortolá se resume con dos encuentros jugados en Primera, 63 en Segunda, 43 en Segunda División B y siete en la Copa del Rey. Además, fue internacional sub'19 y sub'20.

"Es un paso importante en mi carrera", dice Ortolá en unas declaraciones publicadas por el Tenerife. "Me desvinculo del Barcelona y apuesto por el Tenerife, donde aspiro a crecer personal y profesionalmente", confiesa.

Asimismo, afirma que se une a un club "histórico", un equipo que tiene "un importante seguimiento" y que es una de las "referencias de la categoría".

Adrián, que llegará a la Isla mañana o pasado, confiesa que sintió "un gran interés desde el club" por ficharle. "Tengo muchas ganas de viajar a Tenerife para comenzar la pretemporada junto a mis nuevos compañeros", añade.

El AEK se interesa por Filip Malbasic, como hace un año

Filip Malbasic vuelve a estar relacionado con un club de la Superliga griega. Como hace un año, es el AEK el equipo que está interesado en el delantero serbio del Tenerife, que llegó a la entidad blanquiazul hace dos veranos, tras el pago al Vojvodina Novi Sad de 600.000 euros, y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021. En la pretemporada de 2018 no estuvo tan lejos la salida de Malbasic al AEK, pero no hubo acuerdo entre los clubes. En ese intento del equipo griego se dio casi por seguro el acuerdo con el jugador. "Nos llegaron dos ofertas, una que el chaval no ha aceptado y otra que es económicamente insuficiente", contó el por aquel entonces director deportivo del Tenerife Alfonso Serrano. En cambio, Filip aportó otra versión en la que afirmó que, realmente, fue él quien no quiso avanzar en las negociaciones, dado que se había propuesto triunfar en España. Y su decisión le sirvió para completar un siguiente curso en el que, si bien la respuesta colectiva rozó el suspenso, el atacante demostró estar más adaptado y dio muestras de su calidad. Lo cierto es que Malbasic repitió en el Tenerife y los rumores sobre su posible traspaso se fueron apagando. Pero su nombre vuelve a sonar en el mercado de fichajes de verano; concretamente, en el de la máxima categoría de Grecia, donde vuelve a interesar del AEK, informó el portal especializado Hellas Football.

Lo intenta con Edu Ramos

El centrocampista del Cádiz Edu Ramos es uno de los objetivos de Víctor Moreno para reforzar la plantilla del Tenerife, desveló ayer la web eldesmarque.com. El malagueño tiene contrato con el Cádiz y, en teoría, no cambiará de equipo a no ser que el Tenerife pague el dinero correspondiente al traspaso, algo que ha frenado las negociaciones. Edu Ramos, que inició la pretemporada a las órdenes de Álvaro Cervera, jugó 24 partidos de la Liga pasada y, en teoría, su salida no trastocaría los planes del entrenador.

Esperando a Gómez

El delantero madrileño del Castilla puede ser el siguiente fichaje, porque el acuerdo es total. Dani será uno de los dos delanteros que reforzarán el ataque blanquiazul. Se trata de un jugador joven (20 años), con instinto goleador y mucha ambición. De hecho, el Real Madrid solo accede a desprenderse de él en calidad de cedido.