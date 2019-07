Sin negociaciones para traspasar a Milla

El Getafe preguntó recientemente por él, aunque sin presentar una propuesta

En el Tenerife están tan convencidos de que Luis Milla comenzará la pretemporada a las órdenes de López Garai este jueves como de que terminará marchándose a otro equipo este verano. En medio de ese trayecto hay otro detalle claro, al menos para los dirigentes de la entidad blanquiazul: que a las oficinas del Heliodoro Rodríguez López no ha llegado una oferta en firme por el centrocampista. Sí hay constancia del interés de varios equipos de Primera División, pero ninguno ha avanzado lo suficiente como para que se hayan iniciado negociaciones.

En los últimos días fue el Getafe el que consultó por la situación del futbolista madrileño. Pero no hubo más. Ni propuesta económica ni sondeos sobre la manera de abaratar una operación que, en teoría, estaría tasada en 5 millones de euros, que es la cantidad que rompería el contrato que tiene Milla con el Tenerife, hasta junio de 2022. Si bien la postura inicial del club vendedor fue la de no ceder ante cifras que estuvieran por debajo de la que figura en al cláusula de rescisión, la cosa ha cambiado con el paso de los días al comprobar que ninguno de los pretendientes estaría dispuesto a invertir tanto. Con todo esto, el Tenerife daría por bueno cerrar el traspaso por unos 4 millones de euros más el intercambio de algún jugador, cedido o en propiedad, y la garantía de percibir un porcentaje de una futura venta de Luis a otro equipo. Estas condiciones son más flexibles, pero seguramente aún siguen estando lejos de la realidad de un mercado que está empezando a evolucionar y al que le quedan casi dos meses de vigencia.

Por ejemplo, uno de los clubes que se han fijado en Milla es un Leganés que, según fuentes cercanas a su grupo de gobierno, no pagaría más de 3 millones por el jugador. Eso sí, podría incluir a un futbolista en la operación, probablemente al grancanario Dani Ojeda. Se trata de un destino que ha ido cobrando fuerza, no solo por la certeza de que el mediocentro blanquiazul gusta a los dirigentes y técnicos de la entidad de Butarque sino porque el padre del futbolista, Luis Milla Aspas, respaldó públicamente hace unos días este posible fichaje diciendo que sería "increíble", por lo positivo, ver a su hijo en el conjunto pepinero. Por cierto, en el Tenerife no sentaron bien unas declaraciones que, en cualquier caso, dejan entrever las preferencias de un jugador que se unió al representativo en el mercado de enero de 2018, procedente del Fuenlabrada, tras el pago de 500.000 euros.

Pero desde que terminó la Liga pasada, Luis ha sido relacionado con otros competidores de Primera, como el Celta, el recién ascendido Granada, el Valladolid... La vía viguesa está descartada. En realidad, la cerró esta semana su director deportivo, el exblanquiazul Felipe Miñambres, diciendo que Milla, al que tuvo en el filial del Rayo Vallecano, es "un fenomenal jugador", pero ocupa una demarcación que ya está cubierta en la plantilla celeste. "El problema es que no tenemos sitio", aclaró.

Por su parte, el Granada ha ido amasando una alternativa económicamente más viable, la de Aleix Febas, que en la Liga 2018/19 destacó en el Albacete, al que llegó cedido por el Real Madrid. No obstante, detrás del volante ilerdense hay otros equipos de Primera. Lo que sí parece seguro es que volverá a salir del Real Madrid.

Y la del Real Valladolid se planteó como una operación más compleja, a mediados de junio, con la participación del Betis, que sería el que realmente se haría cargo del traspaso para ceder luego al futbolista por una temporada.

En definitiva, con el Leganés como opción mejor posicionada en estos momentos, pero sin haber dado el paso aún de abrir una negociación con el Tenerife, el futuro más próximo de Milla pasa por iniciar la pretemporada este jueves con el Tenerife y avanzar hacia el arranque de la Liga con un ojo puesto en el mercado. Luis nunca ocultó su deseo de dar el salto a Primera cuanto antes, y sabe que esa oportunidad le puede llegar este verano, pero no forzará una situación que acabe perjudicando a su actual club. El tiempo dirá. Antes del cierre del mercado. Puede ser un verano largo.

La presentación de la campaña de abonos, en horario nocturno

Nuevo escenario y un horario sin precedentes. El Tenerife presentará la campaña de abonos para la temporada 2019/2020 a las nueve de la noche de este miércoles en el Museo de Naturaleza y Arqueología de la capital tinerfeña. De esta manera, el club continúa con la serie de actos de este tipo desarrollados fuera de sus instalaciones. Empezó en la sede principal de CaixaBank y siguió en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y, el año pasado, el Parador del Parque Nacional del Teide. Esta vez es el Museo de la Naturaleza y Arqueología el espacio el elegido para dar a conocer el contenido de la campaña, así como el spot publicitario, la creatividad y toda la logística relacionada con la venta de abonos con vistas a una Liga que comenzará el tercer fin de semana de agosto con la visita al Real Zaragoza.

La cesión de Jorge al Celta, pendiente del destino de Maxi

El traspaso de Maxi Gómez del Celta al Valencia, a cambio del pase de Santi Mina y la cesión de Jorge Sáenz más 15 millones de euros, parecía garantizado, pero la irrupción del West Ham, de la Premier League, ha paralizado la operación, ya que ofrece más dinero por el delantero uruguayo. Si finalmente Maxi se marcha a Inglaterra, el Celta y el Valencia respetarán el compromiso que habían adquirido para que Mina refuerce al equipo vigués. Lo que no está tan claro es si el tinerfeño acompañará al atacante a préstamo por dos temporadas y con una opción de compra, tal como se pactó inicialmente. El Tenerife traspasó a Jorge al Valencia el pasado 25 de febrero y en el acuerdo se aseguró percibir el 50 por ciento de los beneficios de una futura venta del canterano. En este caso, si se cierra su cesión al Celta, la entidad tinerfeña no obtendría ningún beneficio económico.

Las Palmas arranca mañana con varias salidas pendientes

La pretemporada de la UD Las Palmas empezará mañana en las renovadas instalaciones de Barranco Seco. El club amarillo comunicó ayer que ha ampliado el periodo de vacaciones de Christian Rivera y Mateo García, a petición de los jugadores, para que ganen tiempo en la búsqueda de un nuevo equipo para la próxima campaña, ya que no cuentan para Pepe Mel.