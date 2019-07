'La Sirenita': Primera imagen de Halle Bailey como Ariel

Tras anunciarse que Halle Bailey será la protagonista del remake de La Sirenita, los fans ya han empezado a imaginar cómo lucirá la actriz en el papel de Ariel, dando pie a las primeras piezas de fan art, como la que ha publicado el popular diseñador gráfico BossLogic. BossLogic compartió la pieza en la que Bailey aparece caracterizada como Ariel, con el icónico cabello rojo que el personaje hizo famoso en la película original de animación. Además el artista imaginó el reparto completo, incluyendo a Idris Elba como padre de la protagonista.





Little rework of my #TheLittleMermaid poster featuring Halle Bailey @chloexhalle pic.twitter.com/Ymc7wlGeLr