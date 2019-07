Matos exhorta al próximo Gobierno a "cumplir" y aprobar la renta básica

Hoy se celebra la ronda de consultas para poner fecha a la investidura de Torres

El presidente del Parlamento de Canarias le puso ayer deberes a la Cámara y al próximo Gobierno. Gustavo Matos exhortó al Ejecutivo que encabezará Ángel Víctor Torres a "cumplir" su compromiso y aprobar cuanto antes la renta ciudadana. "Quizá", subrayó el socialista, "la obligación más importante de la legislatura". El sucesor de Carolina Darias al frente de la Cámara legislativa abrió así, con un discurso marcadamente social y con múltiples referencias (incluido el apolítico Bob Dylan), la X Legislatura autonómica.

Matos se esmeró para no dejar fuera de su exposición ni uno solo de los temas que integran la agenda social. La violencia machista, las vidas que está segando la crisis migratoria, el cambio climático y el auge de la extrema derecha tuvieron hueco en el discurso del nuevo presidente parlamentario. Tras tomar posesión el martes de la semana pasada gracias a los 36 votos a favor del PSOE, NC, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (los cuatro partidos que formarán el nuevo Gobierno), el diputado socialista presidió por primera vez una sesión plenaria de principio a fin. Una sesión solemne con la que la primera institución de la Comunidad Autónoma dio el pistoletazo de salida a la legislatura "que más se parece a aquella de los albores de nuestra autonomía". Aquella en la que "todo estaba por hacer y hubo que poner en pie el edificio de nuestro autogobierno". Con esta advertencia y una primera referencia al abogado, escritor y político Pedro Guerra Cabrera, padre del cantautor homónimo y primer presidente del Parlamento, Matos hizo un llamamiento a la defensa del renovado Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal. "Les invito", dijo haciendo suyas las palabras de Guerra Cabrera, "a que afrontemos juntos, codo con codo, el reto de esta hora crucial". Y la tarea pasa inexorablemente por exigir al Estado, con lealtad pero también con "firmeza", el estricto cumplimiento de la particular constitución de Canarias.

Ante un auditorio en el que figuraban representantes del poder judicial, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste; de las Cortes, como el senador José Antonio Valbuena; o de la singular historia de la política isleña, como la durante tantos años diputada nacional María Dolores Pelayo, el nuevo presidente del Legislativo canario se centró, más allá de ese llamamiento a la defensa del Estatuto, en lo eminentemente social. Como hiciera en su discurso de investidura, Matos volvió a aludir a partidos como Vox, que con "una apariencia de modernidad", avisó, "nos colocan ante el riesgo cierto de regresiones en libertades y derechos". "No son tiempos de colocarse de lado o en la equidistancia ante esta amenaza de regresión", enfatizó el socialista, que enlazó su alegato contra la ultraderecha con la defensa de los derechos de quienes se juegan la vida para buscar un mejor futuro en las Islas o en cualquier otro territorio europeo. Recordó la "lección" de "solidaridad y generosidad" que dio el Archipiélago durante la crisis de los cayucos de 2007 (obvió aquí los patinazos y discursos más o menos insolidarios que también se produjeron) y mencionó al expresidente uruguayo Pepe Mujica y su lucha en favor de la igualdad. Ya antes había hecho lo propio con Dylan y uno de sus más célebres temas (The Times They Are a-Changin, Porque los tiempos están cambiado) y añadiría después a César Manrique para hablar de la obligación de proteger el medio ambiente y de que Canarias aporte su granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Y tampoco faltó la referencia al escritor y premio Nobel José Saramago, de origen portugués pero tan luso como lanzaroteño, isla en la que residió desde 1993 y hasta su muerte. De Saramago fueron las palabras con que finalizó el discurso: "El viaje no termina jamás; solo los viajeros terminan".

Matos, a quien escucharon in situ sus tres inmediatos antecesores en el cargo, la también socialista Carolina Darias, el nacionalista Antonio Castro y el popular Gabriel Mato, se alejó algo más de lo protocolario cuando explicó que la renta ciudadana (una ayuda económica que garantice a todos los canarios unos ingresos mínimos de 600 euros mensuales) debe ser el reto, en mayúsculas, de la legislatura. "Un derecho que ha de trasladarse a la acción política y que debe ser desarrollado mediante ley", señaló el presidente de la Cámara, que continuó marcando el rumbo al Gobierno y el Parlamento: "Nos corresponde cumplir con esta obligación, quizá la más importante y ambiciosa a la que debemos hacer frente".

La anécdota del solemne acto de apertura la protagonizó el propio Matos en un arrebato de nacionalismo. Como en su investidura, el jefe del Legislativo equiparó el Parlamento a los tagorores guanches (el recinto donde se reunían los dirigentes de la comunidad aborigen) pero esta vez fue más allá cuando hizo hincapié en que "los canarios nacemos donde queremos". La pianista y cantante japonesa Satomi Morimoto, afincada en Tenerife, fue una de las intérpretes que actuaron en el acto, y a ella aludió Matos cuando acuñó la versión isleña del clásico "los vascos nacemos donde queremos".

En marcha ya la X Legislatura, Matos recibirá hoy a los representantes de los grupos parlamentarios en la ronda de consultas para la formación del próximo Gobierno. Si todo resulta como está previsto, las reuniones terminarán con Ángel Víctor Torres como candidato oficial y con la fecha fijada para su investidura. La idea del propio Torres es pedir al presidente del Parlamento que la investidura se celebre o bien los días 11 y 12 de julio, esto es, jueves y viernes de la próxima semana, o bien 15 y 16, es decir lunes y martes de la siguiente.