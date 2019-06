La Mesa del Parlamento, sometida a una segunda votación

La Mesa del Parlamento de Canarias , tras llevar a cabo una primera votación, debe celebrar una segunda. El nuevo reglamento que pone límite a la participación de personas de un mismo género, a razón de un máximo de un 60% y un mínimo del 40% entre ambos sexos, ha excedido el límite de mujeres candidatas a formar la Mesa. Esther González (NC), Rosa Dávila (CC), Luz Reverón (PP) y Nayra González salieron elegidas en la primera votación, si bien es necesario que una de las diputadas ceda su asiento a uno de los diputados que forman la Cámara regional.

La Mesa del Parlamento es el órgano de gobierno de la Cámara formada por cinco miembros y que, como novedad en el reglamento, está sujeta al principio de "presencia equilibrada entre hombres y mujeres", a razón de un máximo de un 60% y un mínimo del 40% entre ambos sexos. Una vez verificada la elección de las dos vicepresidencias y las dos secretarías, si se comprueba que no se respeta la ecuanimidad los diputados se deberá votar cuantas veces sea necesario hasta que la composición de la Mesa sea paritaria. Del mismo modo, la composición de las mesas de las comisiones, las personas designadas para representar a la Comunidad Autónoma en el Senado y los nombramientos que corresponda efectuar a la Cámara regional también deben regirse por el equilibrio entre hombres y mujeres.

Con respecto a la metodología para elegir al presidente de la Mesa del Parlamento también tiene variaciones. Anteriormente se contemplaba que si el candidato no obtenía mayoría absoluta en una primera votación, se repetirían las votaciones hasta un máximo de tres intentos, con los intervalos que decidiera el presidente de la mesa de edad, hasta alcanzar la mayoría absoluta y, en caso de que no se obtenga, se suspende la sesión hasta el día siguiente. Con la reforma, tras una primera votación, en caso de no obtener una mayoría absoluta, "resultará elegido quien obtenga mayoría simple en una segunda votación, que habrá de celebrarse en la misma sesión que la primera".