Aritz López Garai, el elegido para el proyecto 19/20

Aritz López Garai (Barakaldo, 6/11/1980) ha ganado la carrera para convertirse en el nuevo entrenador del CD Tenerife. Atrás quedan meses de incertidumbre, especialmente en las semanas posteriores a la conclusión del campeonato y una larga lista de candidatos. "Entre diez y doce", como reconocía ayer el presidente Miguel Concepción.

Finalmente, por posibilidades económicas e idea de juego se decantó Víctor Moreno por el preparador vasco, que "aúna muchas de las posibilidades buscadas en este proyecto". Firma por una temporada y llegará a la Isla acompañado de dos ayudantes: Raymond Henric-Coll Andrada y Cristian Bustos Costa. Completarán el cuerpo técnico algunos profesionales que ya se encontraban en la entidad blanquiazul: Maykol Hernández (preparador físico), Zeben Ortiz (preparador de porteros), Carlos Hernández (técnico analista) y Yeray Abreu (readaptador).

La llegada del nuevo inquilino del banquillo blanquiazul está prevista para el próximo lunes a las 9:50 horas. "Estoy muy contento y satisfecho por el reto que vamos a afrontar", decía ayer en sus primeras palabras a los medios oficiales López Garai que es consciente del "gran salto profesional" que da después de dirigir al CF Reus (2017/2018) y al CD Numancia (2018/2019). Son sus dos únicas experiencias en los banquillos, puesto que el ahora entrenador blanquiazul colgó las botas en junio de 2017.

Durante su carrera como jugador pasó por la cantera del Athletic de Bilbao y, entre otros equipos, por Gernika Club, UB Conquense, UD Salamanca, CD Castellón, Celta de Vigo, Córdoba CF, Sporting de Gijón o Reus Deportiu, donde inició su andadura como técnico. "Vamos con mucha ilusión al ponernos al frente de un proyecto tan importante como el del CD Tenerife, porque todos los que estamos en el mundo del fútbol conocemos la transcendencia, relevancia y categoría de este club, así como el amplio seguimiento y repercusión que tiene la entidad más allá de la Isla", indicó.

Será el primer gran desafío para López Garai. Y le llega sin cumplir los 39 años, algo que no le asusta. "Nuestro reto es ponernos a trabajar, ser capaces de armar un equipo competitivo que sea reconocible para que vaya dando pasos conforme a lo que tenemos previsto", comentó sin querer fijar un objetivo a largo plazo porque la Segunda es "una competición muy exigente". De ahí que abogue por "sumar entre todos para crecer e ilusionarnos" en la dura y atractiva campaña que espera al CD Tenerife.

Libre desde que llegara a un acuerdo con el Numancia para dejar sin efecto el año extra de contrato que les unía, el preparador vasco tardó en ser el elegido por Víctor Moreno. No obstante, el director deportivo no quiso ayer reconocer que no era su primera opción para dirigir al equipo insular y prefirió ceñirse a sus características, que se ajustan "a lo que buscábamos para el nuevo proyecto".

"No hay primeras, segundas ni terceras opciones. La idea es irse entrevistando con jugadores y entrenadores que puedan formar parte del club en un futuro. Y, por ello, creo que la opción de López Garai se adapta mejor que el resto de alternativas. Estoy contento de que sea nuestra elección", explicó. Sí reconoció que "la opción de David Gallego existió" y que se reunió con el ahora entrenador del Espanyol "en diferentes ocasiones".

El director deportivo blanquiazul destacó que ha fichado a un profesional "ascendente, de visión corporativa y que puede ayudar a crecer el club". Esta visión encuadra en su idea de incorporar "gente abierta, que ayude al equipo a trabajar de forma multidisciplinar". Por eso, Moreno considera que López Garai "entrará con buen pie y con buena acogida de la afición".

Esto último lo basa en su idea de fútbol, que puede adaptarse mejor a lo que gusta en la Isla que a sus anteriores destinos profesionales. "Quizás en el Numancia y el Reus ha estado descontextualizado por lo que se busca allí, pero creo que por idiosincrasia, se asentará bien en la Isla", dijo ahondando en el asunto al afirmar que con Aritz López Garai se verá un equipo "vertical pero asociativo, siendo solidario y compacto defensivamente, con un ritmo de competición bastante elevado, metiendo una marcha más a los partidos".

Bustos, un ayudante que antes fue compañero

Cristian Bustos (Petrel, Alicante, 29 de mayo de 1983) dejó el fútbol en 2018. Jugó en los filiales de Murcia, Hércules y Valencia antes de pasar por Salamanca, Celta, Sporting, Mallorca, Mumbay, Lorca y UCAM Murcia. Será su segunda experiencia como ayudante después de acompañar a López Garai en el Numancia. Coincidió con su jefe en Vigo y Gijón, madurando una amistad que les ha llevado a trabajar juntos.

Henric-Coll: analista, 'runner' y hasta comentarista

Raymond Henric-Coll (Montpellier, Francia, 23 de agosto de 1977) nació en Francia y vivió allí hasta los 9 años, mudándose en tonces a Valencia. Trabajó como ayudante de Miroslav Djukic en el Valladolid y el Valencia. Runner tardío, ha sido capaz de acabar un maratón y de enfrascarse en un reto solidario como escalador aficionado. Ha sido comentarista de radio y busca ahora con López Garai una nueva oportunidad en un equipo técnico de futuro.

Un técnico con carácter, en su primera 'gran plaza'

No es el primer entrenador que llega al CD Tenerife en los tiempos modernos sin apenas experiencia en clubes con un entorno numeroso y difícil, lo que se conoce en el mundo del fútbol como una gran plaza. Le sucedió, por ejemplo, a José Luis Oltra en 2007 y supo lidiar con el asunto con el exitoso resultado final de aquella primera etapa del valenciano. López Garai deberá aprender a escuchar, analizar y luego opinar en una Isla caracterizada por convertir en tóxico el aire que se respira alrededor de su equipo en cuanto sufre un par de reveses sobre el campo.

En Soria ya vivió una situación comprometida. Quiso defender a los suyos de las críticas de la grada y no le salió precisamente bien. "No llegué a entender los silbidos de la grada. Esperaba que la paciencia durase un poco más. Me encontré con una sensación de murmullo contra el Cádiz (segunda jornada) y eso fue lo más que me chocó. No solo en Soria, sino en el fútbol. Nunca lo entenderé", explicó hace unos días en Soria Noticias.

El técnico vasco empezó a entender que su etapa en el conjunto numantino podía tocar a su fin después de ganar al Granada. "Piensas que ya es algo personal, si juegas en corto se enfadan, en largo se enfadan, te pones 2-0 y se enfadan. Espero que no sea personal. En el día a día siempre digo que debes ser feliz, pero esta victoria me deja triste y tocado porque no me gusta lo que veo", confesó en rueda de prensa.

La suerte estaba echada para un entrenador con una idea de fútbol que no terminó de encajar en Los Pajaritos. Sin embargo, jugadores como Diamanka (fichado por el Rayo Vallecano) o Fran Villalba (de vuelta al Valencia tras cesión y pretendido por varios Primera) brillaron con luz propia. Su 4-3-3 se verá, probablemente, en Tenerife. Mucha posesión, finalización, intensidad, presión alta y recuperación tras pérdida como primeros pasos de un manual aún por descubrir.

Interés anunciado el 7 de mayo en 'El Día'

Dirigía todavía José Luis Oltra al CD Tenerife, pero su crédito se estaba agotando. Era un secreto a voces que sus opciones de continuar la próxima temporada en la Isla eran reducidas. Víctor Moreno ya buscaba alternativas y en El Día quedó plasmado el interés por Aritz López Garai. Preguntó entonces por su situación, puesto que el entrenador del Numancia había renovado en febrero su contrato por una temporada más. Se encontró con que disponía de una cláusula liberatoria de alrededor de 100.000 euros y que empezaba a estar a disgusto en Soria, donde un inoportuno divorcio con la afición de Los Pajaritos acabó comprometiendo hasta la permanencia en la categoría. De todo ello se dio cuenta en este rotativo hace más de un mes. Incluso se mencionaron los nombres de Francisco y Luis César Sampedro.