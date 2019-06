Rodríguez apunta al área de Hacienda y a la Vicepresidencia

Los protagonistas del histórico cambio político de ayer en Canarias recalcaron en sus intervenciones públicas que se han limitado a llegar a un acuerdo para un gobierno progresista, que se suscribirá mañana y que, en este tiempo, trabajarán en el reparto de áreas y en la profundización del programa. Sin embargo, algunos protagonistas sí apuntaron a El Día que Román Rodríguez se perfila como más que probable vicepresidente del Gobierno y se encargará del área de Hacienda.

Preguntado por este periódico, Rodríguez insistió en que eso no se ha decidido aún, pero sí ironizó no solo con que lo han solicitado, sino, sobre todo, con que "me lo pedirán todos los demás". El futuro presidente, Ángel Víctor Torres, no lo confirmó y emplazó al sábado, aunque sí lo admitió como bastante probable.

Según ha podido saber El Día, y aunque en coordinación con Torres, el líder de NC quiere tener un peso preponderante en las relaciones con el Estado en su probable última legislatura a la hora de que se cumpla el nuevo REF y Estatuto. Lo hace porque considera crucial ambos textos para las próximas décadas y porque, de esa manera, quedará realzada su condición de nacionalista y su posición de privilegio ante CC ante una posible, futura y aún compleja reunificación del nacionalismo (sea o no con guión en medio), pero ya no con NC en la oposición y en una situación de debilidad.

El resto de áreas del nuevo gobierno quedan pendientes, pero Casimiro Curbelo sí señaló ayer a El Día que han pedido Turismo, Industria y Comercio. Ante la incertidumbre de su decisión final, seguro que se las han aceptado sin problema. Además, y como trascendió tras la primera reunión oficial para este pacto en el hotel Escuela, La Gomera asumirá las competencias de la dirección general de Salud en la Isla.

Otra de las incógnitas, si bien ya se había apuntado que entrarían en el Ejecutivo, se aclaró ayer al confirmar diversas fuentes que Sí Podemos contará con consejerías, sonando algunas como Igualdad y Cultura, entre otras posibles.