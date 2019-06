Nutricionistas desvelan los cuatro postres que debes tomar para perder peso sin pasar hambre

A la hora de perder peso si hay algo que tienes que tener claro es que no vas a conseguir nada privándote del todo de cierto alimento (siempre y cuando ese alimento no sea, evidentemente, perjudicial para tu salud). Lo que tienes que hacer es adoptar un buen estilo de vida . Privándote de algo lo único que vas a conseguir es que cuando vuelvas a tu vida normal sufras el tan temido "efecto rebote". Esto es: que cojas más peso del que lograste perder.



El caso es que si hay una norma clara a la hora de adelgazar y seguir una determinada dieta es que tienes que dejarte asesorar por profesionales. Ellos (en este caso los nutricionistas) son los que saben lo que te conviene. Y lo fundamental es que cambies de hábitos, no de alimentación. Y en ese sentido hay dos cosas claves que tienes que tener en cuenta: que hay calorías líquidas (aquellas que ingieres con el vino o los refrescos azucarados de los que deberías huir), y que hay que tener cuidado con todas las comidas .



En este sentido los nutricionistas insisten en que no es más importante ni la cena ni el desayuno ni la comida. Lo importante es la suma. Sólo vas a conseguir perder peso si ingieres menos calorías de las que quemas. Si caes en lo que se denomina un "déficit calórico". Y en ese déficit es más que importante que cuides el postre. Lo que comes después de comer es importante.



Hace unos días te contábamos (en este enlace lo puedes leer) el producto que más se vende actualmente para los postres . La necesidad de muchos de llegar a la "operación bikini" junto con la moda del "real food" hacen que se haya disparado el consumo del chocolate puro. Pero no es el único postre que te puedes permitir.



El nutricionista Miquel Girones (uno de los más seguidos en redes sociales), desvelaba hace días en redes sociales los cuatro postres que te puedes permitir en plena operación bikini. Se trata de mantenquilla de maní (con una cucharada es suficiente y la puedes combinar por ejemplo con un yogur), 12 gramos de chocolate negro, gelatina sin azúcar o frutos secos (serán suficientes 25 o 30 gramos que es lo que te ayudará a adelgazar). Eso siempre y cuando renuncies a lo más sano: que el postre sea una pieza de fruta.



"El secreto para adelgazar no está en lo que comes , sino en construir buenos hábitos y sentirte bien mentalmente", afirma Girones.