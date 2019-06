El Tenerife modifica su pretemporada

Portugal y Holanda, primeros países que se barajan para una opción que refrendará el nuevo entrenador.El conjunto blanquiazul disputará seis amistosos

El CD Tenerife cambiará desde el origen. La pretemporada 19/20 será distinta a las anteriores si prosperan las gestiones que está llevando a cabo Víctor Moreno para que el equipo lleve a cabo su stage de preparación fuera de España. De momento, Portugal y Holanda son los primeros países que se barajan para que la escuadra blanquiazul se desplace por un periodo que rondaría la semana y, en el transcurso del cual, jugaría dos partidos amistosos.

Aunque será con la llegada del nuevo entrenador cuando se confirmen estas intenciones, el director deportivo considera que el cuadro insular debe afrontar test más exigentes que en anteriores campañas. Es ahí donde entra el coste de la insularidad, por lo que desplazarse a tierras peninsulares (el verano pasado fue al Marbella Sport Center) o a otro país se convierte en la única opción para asegurar esa competitividad inicial que se anhela.

Será un programa de 40 días de trabajo de pretemporada, puesto que el regreso a los entrenamientos está previsto (de momento) para la segunda semana del mes de julio. Las fechas no se han confirmado porque el Tenerife aguarda la llegada del nuevo técnico para concretarlas, pero sí se conoce ya que serán seis los encuentros amistosos que dispute antes del inicio de la competición liguera, que está fijado para el fin de semana que transcurre entre el 16 y el 18 de agosto.

La tradicional visita al CD Marino en el Antonio Domínguez se mantiene en el programa, si bien no está confirmado el lugar donde disputará un segundo choque en la Isla. Aparte de los dos que se afrontarán fuera, el equipo blanquiazul no se perderá la cita habitual del Trofeo Teide. Los contactos con la organización comenzarán lo antes posible para que no se repita lo acontecido en 2018. En esa última edición, fallaron varios clubes de Primera y Segunda y acabó visitando Los Cuartos el Celta B de la categoría de bronce.

Además, el Tenerife recupera su tradicional partido de presentación en el Heliodoro Rodríguez López. Seguramente con formato de Torneo Ciudad de Santa Cruz, el recinto capitalino volverá a acoger un duelo de pretemporada después de dos años de ausencia por los cuidados a los que fue sometido el césped en 2017 y el cambio del propio terreno de juego en 2018.

Sí desaparece de escena la Copa Mahou. Además de haber finalizado el contrato que unía a Tenerife y Las Palmas con el patrocinador del evento, ambos clubes estaban deseando dejar de verse en amistosos que han perdido con frecuencia ese calificativo y que no ayudaban en exceso a los dos equipos.

Pendientes del técnico

La próxima semana podría darse a conocer el nombre del nuevo entrenador del Tenerife, que deberá trabajar codo a codo con Víctor Moreno para empezar a cerrar esos compromisos de pretemporada.

Desayuno presidencial

Se baraja el próximo viernes como el día para que Miguel Concepción, acompañado de sus principales colaboradores, comparezca ante los medios de comunicación para hacer balance de la temporada 18/19 y empezar a esbozar lo que será el proyecto 19/20.

Los abonos, en marcha

El club trabaja también para cerrar las novedades que presentará ante sus accionistas de cara a la campaña de abonos del próximo curso. No se presentará hasta julio.



La Copa Mahou dice adiós tras ocho ediciones

Fue en 2011 cuando se institucionalizó una visita de ida y vuelta entre CD Tenerife y Las Palmas que, bajo el patrocinio de Mahou, aseguró dos derbis anuales justo en el momento en el que el descenso blanquiazul a Segunda B dejaba a los aficionados de ambos conjuntos sin disfrutar de estos duelos de rivalidad. Desde esa primera edición, los partidos se convirtieron en campos de batalla. La motivación de los equipos y el carácter guerrero de algunos jugadores sembró de discordia algunos de esos enfrentamientos, llegando a su cénit en 2016.

Ese verano, Quique Setién se quejó de la dureza tinerfeña en el choque de ida. Sus declaraciones en la rueda de prensa posterior llegaron a enfadar en Tenerife. Amenazó con traer el filial al Heliodoro, aunque no llegó a cumplir. Y además, ese día el lesionado fue Nano. Una dura entrada de Arencibia dejó fuera de combate al tinerfeño. Los derbis de pretemporada quedaron heridos de muerte y, cumplido el contrato, todos se alegran de que así sea.