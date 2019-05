La confesión sexual de Celia Villalobos en 'Espejo público'

Además de por ser política, Celia Villalobos es conocida también por las polémicas que protagoniza. Ser colaboradora asidua de tertulias televisivas ha hecho que muchas de sus intervenciones aparezcan en titulares y revuelvan Twitter. No podemos olvidar que se trata de la misma política a la que pillaron jugando a Candy Crush en el Congreso de los Diputados durante el debate sobre el estado de la nación en 2015.



En esta ocasión, Villalobos ha llamado la atención por hablar de su actividad sexual durante una conversación con Susanna Griso en Espejo Público sobre el posible pacto de investidura entre Unidas Podemos y PSOE, el que comparó con la serie de 'Juego de tronos'. "Todo lo que había era sexo y muertos. Si eso es lo que nos espera, estamos muertos todos", dijo la ex presidenta del Congreso.



"Un poco de sexo no nos viene mal, pero nos podemos ahorrar los muertos", reía Griso. "Tanta campaña electoral baja mucho la libido. Vamos a ver si la recuperan los políticos€ ", decía Susanna Griso, desviando ya la conversación. Pero Villalobos no había dado por terminado el tema.



"¿Tú crees?", le respondía Villalobos. "No sé, Celia, tú has hecho muchas más campañas que yo. ¿Te afectaba a la libido?", aprovechó Griso para sonsacarle a la política, que al final terminó respondiendo: "Iba como una moto. ¿Sabes qué pasa? Que como estás tan tensa€".



Al opinar Griso que no sabía si la situación de Villalobos era la general, Villalobos lo negó: "Por eso la gente va tan cabreada por la vida. Fíjate en la rueda de prensa de Ábalos. Parece que estaba tristísimo. Este hombre necesita más...".



