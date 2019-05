Bertín Osborne la lía en 'El Hormiguero': "Yo solo bebo vino español, dejaos de mariconadas"

Bertín Osborne acudió este martes a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, 'Yo debí enamorarme de tu madre'.



El presentador de 'Tu casa es la mía' hizo arder las redes sociales con varias de sus opiniones en el programa de Antena 3.



Tras contar a Pablo Motos qué es lo que hace tras acabar sus conciertos, Pablo le preguntó a Osborne que es lo que él bebía.







"Yo solo bebo vino español, aquí dejaos de tonterías y mariconadas. Esto de que si los franceses... No, no, vino español que es el mejor del mundo", explicó el cantante, provocando el aplauso del público, pero desatando las críticas en las redes sociales.





Se puede ser más casposo, rancio y anticuado que Bertín Osborne?? Debe de oler a una mezcla entre polvo, naftalina y Varon Dandy. #BertínEH — Lógica Informal (@logicainformal) 21 de mayo de 2019

Además, Bertín repasó la actualidad política con Motos y. "Ya quisiéramos tener diez Amancio Ortegas en este país, que no habría paro", comenzó. "Un tío que se podía haber comprado tres aviones, dos barcos... ¿algún mamarracho va a criticarle? No me jodas. Va y lo dona para el beneficio de los ciudadanos. Ojalá que todos estos y todas estas que le critican no tengan un cáncer de mama y deban utilizar los aparatos",continúo.¿estos son los que quieren gobernar el país?", ha zanjó el artista.