'Supervivientes 2019': Isabel Pantoja confiesa sus sentimientos hacia Colate tras pasar la noche juntos

Isabel Pantoja y Colate han pasado una noche durmiendo juntos en el mismo colchón. Aunque la tonadillera se tome a bromas todos los comentarios que se están haciendo sobre su relación de 'amistad' con Colate, es la propia Chabelita la que afirmó en plató que se notaba que a su madre le gustaba el concursante. Lo cierto es que durante la gala de ayer pudimos verla como una quinceañera, muy sonriente, bromista y con un rostro completamente distinto al que nos ha mostrado durante todos estos días. Parece que el amor ha vuelto a llamar a su puerta y no piensa desperdiciar esta oportunidad.



Jorge Javier Vázquez entraba en directo en la playa donde solo se encontraban estos dos concursantes y la tonadillera confesaba que: "A mí me encanta, es el mejor compañero que se puede tener" y la amiga y defensora de Colate en plató, afirmaba que era muy notorio el feeling que tenían ambos. Lo cierto es que el presentador no paró de hacer bromas durante toda la conexión pero una de ellas no sentó nada bien al concursante que de repente cambió su semblante, presagiando la tragedia.





Se trata de un fragmento de la letra de una canción de su exmujer, Paulina Rubio. Fue entonces cuando el concursante empezó a decir: "Por ahí no, ya vale, eso no...". Isabel Pantoja cambiaba la cara porque no sabía qué significaba ese comentario, pero su amigo especial no tardó en explicárselo, confesándole que se trataba de una canción de su ex.Más tarde, era el propio Jorge Javier Vázquez quien, todavía con sentido del humor, decía en platópero que sobre su exmujer ya había dejado claro que no se podía hablar. De esta manera, el concursante ha demostrado una vez más que va a trabajar al reality y no a hablar de su vida privada. Tendremos que esperar a que pase más tiempo para ver si esa famosa frase de Paulina Rubio se convierte en realidad pero con Isabel Pantoja.