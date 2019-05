Guerra en el plató de 'Supervivientes'

Todo el ruido que hizo Miriam Saavedra en su edición de Gran Hermano Vip lo está haciendo ahora en los platós de Supervivientes, y es que es verdad eso de que lo de ella son los platós de televisión porque sin duda, se desenvuelve con una facilidad que ya quisieran muchos. Su enemiga pública los martes por la noche es, ni más ni menos que, Oriana Marzoli, que además de defender a su amiga Violeta, también ha vivido la experiencia de Supervivientes -aunque abandonara a la hora de comenzar el concurso-. Todo el mundo piensa que la enemistad de ambas viene por las diferencias que tienen en el plató del programa, pero no es así.



Recordemos que Oriana Marzoli era amiga íntima de Alejandra Rubio hasta el día en el que acudió a Sálvame Diario y se enfrentó en directo con Terelu Campos por unas declaraciones que había hecho la colaboradora que le sentaron muy mal ya que se dio por aludida cuando se refirió a las malas influencias de su hija. Esta discusión le costó la amistad con la nieta de María Teresa Campos porque no pasó por alto que una amiga suya hablase de ella en televisión y mucho menos se enfrentara con su madre. Como diría la protagonista de Supervivientes, Isabel Pantoja: "¡Por ahí no paso!".





es ahora amiga de Alejandra Rubio y debe saber, mejor que nadie, qué fue exactamente lo que pasó entre ella y la exnovia de Tony Spina. Por eso, la antipatía es mutua. Tanto que en una de las discusiones que tuvieron anoche, la exnovia dele soltó todo tipo de improperios: "Pulga, me picas, mala amiga, traidora" y muchos pasaron desapercibidos porque nadie del plató se dio cuenta con qué se refería la princesa Inca con 'mala amiga'.