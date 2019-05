Así baila Chris Hemsworth al son de los mariachis

Chris Hemsworth es uno de los actores de Hollywood más activos en redes sociales. El australiano no para de acumular 'likes' con su última publicación, dado el tono divertido de la misma. El intérprete aparece en la grabación con el equipo de producción de 'Vengadores: Endgame'. Lo sorprendente de la misma es el baile mexicano que se marca Thor al ritmo de la música de los mariachis.





Flashback to a little lunch @RobertDowneyJr threw while we were shooting @Avengers. What can I say, the music took hold of me...????????? @ChrisEvans #paulrudd @Renner4Real @Russo_Brothers @MarkRuffalo #scarlettjohansson pic.twitter.com/UfzHPxRsMY