Genial respuesta de HBO al gazapo del café en 'Juego de Tronos'

El cuarto capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos sigue sin dejar a nadie indiferente. Tras la Batalla de Invernalia, comenzó una celebración donde hubo un protagonista inesperado: un vaso de Starbucks junto a Daenerys que provocó numerosas reacciones en los fans. Y ahora HBO ha respondido a los comentarios de sus seguidores, afirmando que fue un error, pues la Targaryen "había pedido té de hierbas".



(ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)



HBO decidió tomar cartas en el asunto, y en un escueto comunicado acerca del gazapo, declaró que "el café con leche que apareció en el episodio fue un error", ya que "Daenerys había pedido un té de hierbas".





News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl