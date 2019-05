'Supervivientes 2019': Isabel Pantoja, hundida al ser traicionada por las 'Azúcar Moreno'

Isabel Pantoja ha vivido una de las noches más duras en la palapa. Desde el martes sabíamos que las 'Azúcar Moreno' habían hablado mal sobre la tonadillera y que esas palabras las escucharía este jueves en la gala de 'Supervivientes'.



La madre de Kiko Rivera no se esperaba para nada que las que han sido sus buenas amigas, en lo que llevan de concurso, hayan hablado tan mal de ella. Lo cierto es que antes de que le pusieran esos audios, Isabel Pantoja escuchaba a la propia Toñi decir que quería mucho a la cantante, algo que después de escuchar las críticas no entendía la tonadillera.





Isabel Pantoja apuntaba con el dedo a la que ha sido su compañera confesando que no se esperaba para nada esas críticas por parte de Toñi.Explicaba que,y que no lo ha hecho. Además, la reina de la copla contaba que antes de entrar al concurso, las dos hablaron por teléfono con muy buena sintonía, por eso no daba crédito de las palabras que su compañera le había dedicado.Toñi, lejos de reconocer que lo había hecho mal, se justificó diciendo que era una conversación con su hermana a la que le cuenta todo y se retractaba en sus palabras porque sí que había sentido que la Pantoja hablaba a sus compañeros con superioridad y que tenía aires de altiva.

Mientras tanto,que se había formado y defender de alguna manera a su hermana, aunque Toñi no necesitaba a nadie porque aseguraba que no se arrepentía de sus palabras y que efectivamente, quería a la cantante pero que esas críticas fue una opinión sin ánimo de ofender a nadie.