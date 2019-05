'Supervivientes 2019': las Azúcar Moreno cargan contra Isabel Pantoja

Todavía no ha pasado ni una semana desde que los supervivientes saltasen del helicóptero y la tensión en la isla es máxima, con Isabel Pantoja en el centro de la polémica y con la gran parte de sus compañeros en su contra.



Después de un frío encuentro con Chelo García Cortes y protagonizar una fuerte discusión contra Carlos Lozano y Mónica Hoyos, han sido las Azúcar Moreno las últimas en cargar contra la tonadillera. "Yo no le hago la pelota a nadie", confesaba Toñi a su hermana, asegurando que "parece que cuando habla todo el mundo debe de callarse". Encarna asegura que lo que la cantante hace es "show" y que ella no está dispuesta a eso.



"En esta isla no hay divas, hay personas. Me decepciona su comportamiento y los humos con los que habla", continuaban hablando las hermanas, apuntando a que la Pantoja les pide cosas con tal de no levantarse y "te ve pasar y ni te dirige la palabra... me parece una estúpida. Yo tenía un concepto de ella muy bueno, pero ahora me parece una persona muy altiva y muy soberbia y habla mal de la gente".



Unas duras declaraciones por parte de las flamencas que no sentarán nada bien a Isabel cuando las vea el próximo jueves. A esta nueva guerra se suma su enfrentamiento con Aneth, la amiga de su hija y la que al parecer le ha hecho la cruz en el concurso.





Por lo menosque le ha pedido perdón tras perder los papeles al comprobar la emoción de la cantante, fundiéndose ambos en un emotivo abrazo.