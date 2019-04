Estas son las series que podrían suceder a 'Juego de Tronos'

'Juego de tronos' ha marcado un antes y un después en la historia de la series. La ficción de HBO basada en la saga 'Canción de hielo y fuego' de George R. R. Martin se ha convertido en todo un fenómeno que ha traspasado la pequeña pantalla.



Con millones de espectadores en todo el mundo, unas cifras de ingresos desorbitadas y multitud de premios, la serie ha llegado a su última temporada como una de las marcas televisivas más famosas de la historia.



Pero, ¿qué pasará cuando termine? Encontrar una serie digna de suceder a la historia de los Siete Reinos va a ser difícil, pero a falta de unos pocos capítulos para que termine, aquí te proponemos una lista de series en desarrollo que bien podrían ser la nueva 'Juego de tronos'.



'Crónica del asesino de reyes'



Showtime trabaja desde hace tiempo en la adaptación televisiva de los libros de Patrick Rothfuss, elogiado por George R.R. Martin y comparado con el mismísimo J. R. R. Tolkien. Aunque las comparaciones son odiosas, lo que sí es cierto es que el autor de la historia de Kvothe ha demostrado que es capaz de cuidar cada detalle hasta crear un mundo de lo más completo en el que todo está hilado. La cadena televisiva ya ha anunciado que está preparando el guion de la serie y que la trama se ambientará una generación antes de 'El nombre del viento. En ella se presentarán personajes nuevos y, posiblemente, versiones más jóvenes de algunos de los que aparecen en los libros.





Patrick Rothfuss, creador de 'Crónica del asesino de reyes'. EFE

'El Señor de los Anillos'

Three Rings for the Elven-kings under the sky, pic.twitter.com/unJj1Bpde1 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 15 de febrero de 2019

'The Witcher'

Henry Cavill protagonizará la serie de 'The Witcher'. Shutterstock

'La Rueda del Tiempo'

Tres de las novelas de la saga de 'La Rueda del Tiempo'.

'Cristal Oscuro: la era de la resistencia'

'Conan'

Arnold Schwarzenegger y Jason Momoa como Conan. Archivo

La precuela de 'Juego de tronos'

George R. R. Martin producirá la precuela de 'Juego de Tronos'. REUTERS

Aunque Amazon guarda con máximo secretismo todo lo que tiene que ver con esta producción, sí que conocemos ya algunos detalles. La ficción se rodará en Escocia o que la historia se ambientará en laantes de lo acontecido en las películas deAdemás, la compañía anunció que la serie tendría una inversión inicial de 500 millones y, aunque la mitad de ellos desaparecerían en materia de derecho, esta cifra la convertiría ende la historia (por no decir la que más).Basada en la saga de videojuegos del mismo nombre, la serie girará en tornoun solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en un mundo repleto de personas despiadadas.de esta adaptación, dirigida por Lauren Schmidt Hissrich ('Daredevil'), Alik Sakharov ('Juego de tronos') y Charlotte Brandstorm ('Outlander'). En 'The Witcher' también estarán Freya Allan y Jodhi May.Amazon parece haberle cogido el gustillo a eso de adaptar sagas literarias de gran peso. Un año después de anunciar la adaptación de 'El Señor de los Anillos', la compañía deconfirmó que está trabajando para que una serie devea la luz. Creada por Robert Jordan y terminada por Brandon Sanderson tras la muerte del primero en 2007, esta saga de fantasía épica es la segunda más vendida de la historia, sólo por detrás de 'El Señor de los Anillos'., guionista de 'Agents of S.H.I.E.L.D.', será el 'showrunner' principal de la serie.Netflix se encuentra ya preparando el regreso delque marcó a la generación de los 80. Esta nueva serie servirá como precuela de 'Cristal oscuro' (1982) y a lo largo de sus diez episodios explorará el mundo de Thra.El cimerio de la Era Hiboria regresará a nuestras vidas en forma de serie. Amazon, cómo no, adquirió los derechos para volver a dar vida a, el personaje que ya ha sido interpretado en el cine en tres ocasiones: los clásicos ochenteros dey la nueva versión protagonizada porAunque la compañía parece haber dado prioridad a las series de 'El Señor de los Anillos' o 'La Rueda del Tiempo', y 'Conan' está un poco parada, sí que sabemos que la ficción contará conRyan Condal ('Colony'), Miguel Sapochnik ('Juego de tronos') y Warren Littlefield ('El cuento de la criada' o 'Fargo') ya se han sumado al proyecto.Y como no podía ser de otra manera, que mejor que lo nuevo de 'Juego de tronos' para suceder a una serie como 'Juego de tronos'. George R. R. Martin será el productor ejecutivo de esta nueva historia que tiene como título provisionaly que girará en torno a lo acontecido unos 8.000 años antes dey sus dragones. Poco se sabe hasta la fecha, sólo que la serie tendrá ay que se rodará (como ya viene siendo tradición) en las