Oltra: "Hemos sido superados en lo colectivo y lo individual"

José Luis Oltra apareció en la sala de prensa visiblemente contrariado por la derrota sufrida ante el Almería, pero también triste por la forma. Por eso, no tuvo reparos en ser duro consigo mismo y con sus jugadores desde la primera respuesta. ¿Cómo se explica lo sucedido? "Desde el rendimiento y la imagen que ha ofrecido el equipo. Hemos sido superados en lo colectivo, que me corresponde a mí, y en lo individual. Hemos competido francamente mal. Nos han superado en todo. No hemos ganado una disputa ni hemos dado un paso adelante en ningún momento, como sí habíamos hecho en anteriores partidos", dijo.

Sin querer poner paños calientes sobre la situación, el preparador valenciano se atrevió a exponer que lo de ayer es "lo que ha pasado toda la temporada", en alusión a los apagones de sus futbolistas. "Siento decepción, por el rendimiento que ha ofrecido el equipo, y tristeza por la gente", agregó considerando que lo sucedido es también "una cuestión del carácter".

La sensación que le quedó a Oltra es que se había equivocado de principio a fin. "Estaba convencido de que lo planteado estaba bien", lamentó aceptando que no fue así. "Ni por asomo nos hemos parecido a lo que queríamos o a lo que debemos ser", admitió insistiendo en que deja de contar cosas "porque son para el análisis interno". Sobre sus decisiones, comentó que había "intentado cambiar cosas al descanso, algunas imperceptibles para el aficionado, como la ubicación de los mediocentros por ejemplo". Pero el resultado no fue el deseado.

Al ser preguntado por la presencia de Racic en el once en lugar de Undabarrena, Oltra rehusó "señalar a nadie", pero sí señaló que "viendo el partido, ahora tomaría otras decisiones. Pero hay que tomarlas antes, que es lo difícil". En este sentido, se refirió a la actitud de sus jugadores sobre el terreno de juego. "Es que no hemos apretado, no hemos ganado segundas jugadas ni hemos tenido manejo para tocar y llegar. Se lo he dicho en el descanso. Puede que el planteamiento fuera erróneo, pero los duelos te pueden dar cosas y tampoco hemos estado", indicó.

La acción del 0-2 vino precedida de un posible derribo a Milla en el área contraria. "En el campo me ha parecido penalti. Luego, el que hace Dani es penalti. Pero viene de lo que viene. Cambia mucho, del posible empate al 0-2", relató antes de insistir en la mala salida del equipo. "Son muchos partidos en los que el rival se pone por delante, lanzamos el mensaje de salir a buscar y no a esperar. Luego vemos una cosa distinta", criticó.

Aún así, el entrenador del Tenerife ve a su equipo "vivo", aunque ayer "haya competido mal". Por eso, sabe que ahora "toca seguir remando y sufriendo". Su objetivo ahora pasa por levantarse "y levantar al equipo para que trabaje bien y vaya a Extremadura a ganar". Oltra sabe que el Tenerife se ha metido en un lío clasificatorio y que vienen dos partidos muy complicados. "No es lo que queríamos, pero dependemos de nosotros", opinó aferrándose a los siete partidos que restan. "Estamos en una situación límite", aceptó reconociendo que la visita a Extremadura adquiere "mayor relevancia" al ser un rival directo".