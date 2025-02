Conde-Pumpido acelera la resolución del recurso del PP porque es el que se dirige contra toda la ley de amnistía

Desde que Cándido Conde-Pumpido asumió la presidencia del Tribunal Constitucional el ritmo que ha imprimido a los plenos ha sorprendido a sus propios compañeros, por ser muy superior al que estaban acostumbrados. Eso ha permitido aumentar extraordinariamente la resolución de asuntos y zanjar los que se perpetuaban en el tiempo sin visos de solución, como el interpuesto más de una década antes contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa línea continúa ahora trabajando con la amnistía, que por nada del mundo quiere convertir en una excepción. Para conseguirlo ha acelerado la resolución del recurso del PP frente a la cuestión de institucionalidad elevada por el Supremo, por ser el que alberga todos los motivos de impugnación planteados.

El pleno llegó a las Navidades con todas las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por tribunales (el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la Audiencia Provincial de Madrid) y todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP, sus comunidades autónomas y Castilla-La Mancha admitidos a trámite. Solo quedó para después la recusación del magistrado José María Macías, que quedó apartado de la amnistía por haber participado en la tramitación parlamentaria de la ley como vocal del Consejo General del Poder Judicial, en el primer pleno de enero.

Pese a que lo habitual es que cuando se acepta una recusación, como en este caso pasó con la presentada por el fiscal general del Estado, el magistrado apartado se abstenga por sí mismo del resto de asuntos relacionados, Macías no lo ha hecho así. Ello obligó al pleno a dictar un auto para forzar su apartamiento definitivo, lo que incluye los recursos de amparo presentados por los condenados del 'procés' por el delito de malversación a los que se ha negado la aplicación de la amnistía, cuya admisión a trámite comenzará a estudiarse en el pleno de la próxima semana.

El propio Conde-Pumpido será el ponente del recurso interpuesto por Dolors Bassa y César Tolosa, del de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Que el presidente asuma esa ponencia ha supuesto un nuevo conflicto entre las dos sensibilidades presentes en el alto tribunal: los progresistas consideran que él se abstuvo hace años de los recursos del 'procés', pero no de la amnistía, que es lo que en realidad está en cuestión con estas impugnaciones, mientras que los conservadores sostienen que en su día lo hizo de la "pieza principal y de todos sus incidentes", entre los que debería entenderse la no aplicación de la amnistía.

Y así unos extienden a estas impugnaciones la recusación de Macías, que ha sido recurrida en súplica por el PP y varias de las comunidades autónomas en las que gobierna; y los otros no. En cualquier caso, para acelerar la resolución del primer recurso sobre la amnistía que prevé el TC, el del PP, Conde-Pumpido ha formado un grupo de trabajo con media docena de letrados, todos ellos adscritos a magistrados de sensibilidad progresista, y se calcula que en un par de meses ya puedan tener una propuesta de resolución lista para trasladar al pleno. Las fuentes consultadas señalan a EL PERIÓDICO que no se trata de un plazo fijo, sino de un cálculo que se puede ampliar lo que sea necesario en función de la dificultad técnico-jurídica que plantee la impugnación.

La ponencia del recurso del PP había correspondido al magistrado Macías y, al quedar apartado, se le entregó a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán. La de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, que se admitió a trámite un par de meses antes que el recurso del PP, porque presentaba varios defectos formales que era imprescindible solventar para poder ser tramitado, correspondió a Ricardo Enríquez, de sensibilidad conservadora. El ponente es el que imprime el ritmo de resolución del recurso que le corresponde.

Todavía no han llegado al Constitucional los recursos de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig por no habérseles aplicado la amnistía, porque la decisión del juez Pablo Llarena no será revisada por la Sala Segunda del Supremo hasta el próximo 10 de marzo.