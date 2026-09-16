La tipa sube los tipos

El Banco Central Europeo –Christine Lagarde– ha subido un 25% los tipos de interés. Eso, traducido para los que habitamos en el fondo del hormiguero, significa que baja la temperatura antes de que llegue el invierno. Después de darle a la máquina de imprimir dinero, emitiendo casi tres billones de euros para dopar a los estados más débiles ante la pandemia del coronavirus, llega la hora de pagar los platos rotos y bajar la creciente inflación.

La subida de los tipos supondrá automáticamente el aumento de los intereses de préstamos e hipotecas variables (mil euros al año, de media). Subirán las cuotas y el crédito se pondrá más difícil y más caro. Refinanciar la deuda de las empresas también se encarecerá y el consumo tenderá a la baja porque habrá menos renta disponible. Funcas, el think tank de las cajas, ya avisó hace solo unos días que España pagará más de 60.000 millones de intereses por su deuda pública dentro de tres años. Igual se han quedado cortos.

Hay señales de que se acercan turbulencias. No solo por la extraordinaria deuda que se ha generado por unos países irresponsables como el nuestro, que han utilizado fondos de modernización para el pago de gastos corrientes, sino por la situación de un mundo desquiciado. El precio de los alimentos se ha encarecido un 40% desde el año 2021 y se prevé que este año de sequía en Europa siga disparándolo. La cesta de la compra llegará a finales de este año con los retrocohetes encendidos. Además, los juegos florales de la burocracia de la Unión Europea con sus ecorregímenes y demás normas calentológicas han encarecido artificialmente la producción, a lo que se suma la aplicación de una mayor fiscalidad ante las importaciones de terceros países, cuando no su prohibición.

La subida de tipos de interés pretende combatir la inflación. Entre dos males, el menos malo. La subida de precios en la UE es preocupante pero el repunte inflacionista que se está viviendo en España es aún peor. El pasado agosto ya se había alcanzado una tasa interanual del 4,3%, el nivel más alto desde el año 2023. Muy por encima de los salarios. El asesino inflacionario convicto y confeso es el precio de los combustibles, que se ha disparado desde que Trump declaró la guerra a Irán después de haberse asegurado para su país el petróleo de Venezuela. Aún hay expertos que consideran que solo es un grillado, cuando es algo mucho peor.

Desde que se bloqueó el estrecho de Ormuz, en febrero pasado, el precio de la luz y los carburantes ha subido en España. La electricidad ha escalado un 123% (un 40% para los bolsillos de las familias) mientras que la gasolina ha subido casi un 20%. El barril de petróleo está ya por encima de los cien dólares y todo anuncia que seguirá subiendo.

Para nuestro Archipiélago el comienzo de un ciclo de retracción económica, con el telón de fondo de la prolongación del encarecimiento de los transportes (combustibles) e importaciones, es una mala noticia. El fin de ciclo del Sanchismo, que ha despilfarrado recursos europeos en gastos improductivos, dará paso a otro que tendrá que aplicar necesariamente austeridad y recortes de gasto público. Después de la fiesta, la resaca. Más cargas fiscales y a tirar del carro. Si les quedan un par de duros, guárdenlos. Puede que vengan curvas.