Confiemos en que la Inteligencia Artificial me escriba este artículo antes de cumplir con su misión de exterminarnos. La noticia del peligro mortal no ha llegado esta vez de activistas estrafalarios, sino de la marca Anthropic, que presume de impronta social y de la alineación de sus productos con los intereses humanos. Sin embargo, ahora mismo ha aterrorizado al planeta con un informe de doscientas páginas, "Detectando y contrarrestando el mal uso de la IA", una impugnación de su propio producto impensable en las petroleras, en las automovilísticas o en las farmacéuticas.

Habrá que ensayar la traducción de IA por Inteligencia Asesina, una vez que Anthropic confiesa que "hemos identificado operaciones en que actores amenazantes intentaron usar Claude para una actividad maliciosa". Donde la "malicia" alcanza a la liquidación de los trasnochados bípedos. La lista de actividades nocivas no se limita a "estafas", se expande a ataques "biológicos" o de "desarrollo de armamento", entre las iniciativas que en tiempos más humanos calificábamos de mortales. Una vez más, los tan cacareados beneficios de una nueva tecnología llegarán después de sus amenazas, aprenda a protegerse de la IA sirviéndose por supuesto de la IA.

La Inteligencia Asesina ha de funcionar por narices, no querrá usted que los magnates del planeta pierdan sus billonarias inversiones en el negocio. La solicitud de una demora o moratoria a cargo incluso del caníbal Elon Musk puede obedecer a objetivos perversos. Los señores tecnofeudales no pretenden proteger a una población que solo contabilizan como fuente de ingresos, sino sacudirse las culpas de encima, consiguiendo la misma inmunidad que Bill Clinton concedió a las redes sociales con respecto a los comentarios injuriosos o calumniosos. Quieren independizarse de agentes robóticos que impresionan por sus logros, pese a que de momento solo se alimentan de fuentes humanas, pero no de los beneficios "maliciosos" que les procuran. Quede para los supervivientes la humilde constatación de que lo saben todo de ti, estás en sus manos y no les importas lo más mínimo.