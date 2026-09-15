Palabra y silencio

Teníamos seis, nueve, doce o catorce años. No necesitábamos gran cosa. Solo un rincón y horas por delante. Éramos capaces de hablar como si no hubiera un mañana, como si nuestra mente fuera llenándose ininterrumpidamente de nuevas ideas y resultara imprescindible comentarlas para dejar paso a las siguientes. Cuchicheábamos en clase, gritábamos en el recreo y seguíamos conversando hasta que los caminos hacia nuestras respectivas casas se bifurcaban. A veces, de niñas, tratábamos de engañar a nuestras madres haciendo pasar por un despiste el cambiazo de la bata escolar o el olvido de un libro. Ingenua estratagema para volver a encontrarnos y añadir algunas palabras más a la tarde. Al día siguiente, volveríamos a encontrarnos.

El silencio no se detenía al llegar a casa. ¿Cómo te ha ido hoy en el colegio? ¿Qué tal el examen? ¿Tienes muchos deberes? ¿Ya os han dicho cuándo será la salida? La escuela estaba presente en las conversaciones. Hoy, el informe PISA señala que solo el 50% de los chavales habla con su familia, al menos semanalmente, sobre los problemas que puede tener en el colegio. En solo tres años ha bajado diez puntos. Si sigue la tendencia, en 2029 serán cuatro adolescentes de cada diez. En 2032…

Las estadísticas anuncian que más del 90% de los niños de 11 años ya tienen móvil. Basta caminar por la calle para ver que aquellas dos niñas de entonces, hoy estarían con la mirada pegada a las pantallas. Es probable que compartieran vídeos, que se rieran juntas de alguna escena divertida o que chatearan con otros compañeros del colegio, pero la atención a la conversación ya no sería la misma. ¿Un fenómeno exclusivo de adolescentes?

Hablar, conversar, dialogar. Poner palabras a los pensamientos y silencios a la escucha. Atender al tono de voz, mirar a los ojos, percibir los mínimos gestos que acompañan cada comentario, saber leer la preocupación, la tristeza o el entusiasmo… ¿Hasta qué punto se está deshilachando nuestra capacidad de dialogar? Basta con pasear la mirada por cualquier espacio público para constatar cómo las pantallas atrapan nuestra atención, acallan las conversaciones e, incluso, la capacidad de sentirse en paz y a gusto con uno mismo.

Los mensajes ganan por goleada a las llamadas, perdiéndose la espontaneidad, la improvisación. Las aplicaciones de citas aceleran los contactos y los descartes, mientras disminuyen la curiosidad y la paciencia, virtudes imprescindibles para la relación humana. En la política, la retórica ha degenerado a base de insultos y de ocurrencias breves y simplonas para el consumo rápido de las redes.

Nos decimos a nosotros mismos que los móviles nos permiten mantener una o más conversaciones y realizar otras tareas. Y quizá no hacemos ninguna bien. Mientras la vida ocurre a nuestro alrededor, estamos perdidos en el espacio sideral de nuestras pantallas, atiborrando el silencio de palabras devaluadas, cuando no envenenadas. En algún lugar de nuestra memoria, hay dos niñas parloteando durante horas. Ojalá supiéramos escucharlas.