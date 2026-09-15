Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, ha planteado la necesidad urgente de reducir el ritmo al que se desarrollan las capacidades de los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Su propuesta no consiste en detener la investigación, sino en acompasar su desarrollo a la capacidad de la comunidad científica y de los poderes públicos para evaluar sus riesgos. Propone evaluaciones independientes, estándares comunes de seguridad, mayor coordinación entre empresas y gobiernos y acuerdos internacionales que establezcan límites verificables para determinadas aplicaciones. Sam Altman, de OpenAI, ha respaldado el planteamiento y ha anunciado que su compañía permitirá también evaluaciones externas y Elon Musk también se ha sumado al llamamiento.

Esta propuesta responde al rápido aumento de las capacidades de la IA, que ya puede actuar con cierta autonomía, utilizar herramientas, escribir código y acceder a Internet. Esto plantea riesgos como ciberataques a gran escala, usos peligrosos en el ámbito biológico y una posible pérdida de control sobre sistemas que actúan sin suficiente supervisión humana. Los incidentes registrados durante pruebas recientes, en los que agentes de IA habrían realizado acciones no previstas por sus operadores, han reforzado la preocupación de que estas capacidades avancen más deprisa que los mecanismos de seguridad. A ello se suma la posibilidad de que la propia IA ayude a desarrollar sistemas cada vez más avanzados, acelerando un proceso cuyas consecuencias todavía resulta difícil prever.

Es razonable pensar que este llamamiento responde a una preocupación genuina de quienes conocen directamente las capacidades que están desarrollando. Pero también es legítimo preguntarse si la desaceleración puede responder a intereses empresariales. Las principales compañías de IA parten de una posición ventajosa y una regulación exigente puede reducir riesgos, pero también elevar las barreras de entrada y reforzar su posición. La cuestión adquiere además una dimensión geopolítica cuando estas propuestas incluyen medidas destinadas a preservar la ventaja tecnológica occidental frente a China. El problema es que, si cada potencia actúa por separado, ninguna tendrá incentivos para ser la primera en frenar.

La experiencia nuclear ofrece una referencia útil, pese a las diferencias entre ambas tecnologías, porque mostró cómo una competencia sin mecanismos de control puede conducir a una situación de potencial destrucción mutua asegurada. En la IA puede surgir una dinámica de destrucción mutuamente acelerada, en la que el temor a quedar atrás empuje a los actores a asumir riesgos crecientes. Frente a ello, la respuesta no debería ser detener la innovación, sino establecer reglas internacionales sobre las capacidades y usos más peligrosos, con evaluación independiente y mecanismos de verificación. Unas reglas que deberían incluir a las principales potencias tecnológicas, incluida China, y permitir una desaceleración coordinada sin penalizar a quien la adopte primero.