A calzón quitado

Detalle de las Togas del atuendo de los jueces durante el acto de toma de posesión como decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), en el Salón de Actos del Palauet Casades, a 3 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La toma de posesión tiene lugar, tras haber ganado el pasado 19 de junio las elecciones para dirigir la Corporación durante los próximos cuatro años. 04 JULIO 2025 David Zorrakino / Europa Press 04/07/2025. David Zorrakino / David Zorrakino / Europa Press

Ya no solo es Peinado. Ya no se trata de un juez tronado que va por libre persiguiendo a la mujer de Pedro Sánchez. Ni una jueza, como la de Badajoz, Beatriz Biedma, a quien la cloaca sanchista intentó acojonar de todas las maneras posibles. Ni siquiera son los siete magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo, que mandaron al talego a Ábalos y a Koldo, seguramente influidos por su ideología ultra.

Ahora sabemos, gracias a los ministros Oscar López y Oscar Puente, la alfombra roja de los Oscar de Moncloa, que lo que hay son «lobos solitarios». O sea, jueces que, como los yihadistas, llevan debajo de la toga un cinturón explosivo facha para detonarlo en la línea de flotación del Gobierno supermegaultraprogre al que se quieren cargar porque son unos «salvapatrias».

Lo que ha provocado la voladura incontrolada del Sanchismo es el revés que se han llevado con la llamada Ley de Nietos: la concesión de la nacionalidad española a dos millones y medio de descendientes de españoles. El Tribunal Supremo decidió la suspensión cautelar de los efectos de esa concesión masiva de nacionalidad en tanto se comprueba la pulcritud del sistema de verificación del derecho que tienen los solicitantes. Y la Junta Electoral Central va a proceder a examinarlo.

Como telón de fondo está la interpretación de la entonces responsable la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro Oscar Puente (la familia que gobierna unida permanece unida). La Puente fémina realizó una ampliación a un sistema «exprés». Tan exprés como una olla, porque un certificado expedido por un partido político –por ejemplo el PSOE– es condición suficiente para acreditar la condición de exiliado para obtener la nacionalidad.

La instrucción de Puente recoge una serie de documentos mediante los cuales los interesados en obtener la nacionalidad española «podrán acreditar la condición de exiliado de su padre, madre, abuelo o abuela». Entre ellos, «certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados».

El número de solicitudes avisaba un crecimiento de 1,3 millones de votantes para las elecciones del próximo año. Y eso hizo saltar todas las alarmas. Incluso la del tupé de Núñez Feijóo, a pesar de que el PP en algún momento del pasado estuvo a favor de la ley. Les empezó a oler a chamusquina. El caso llegó al Supremo –vía abogados de Vox– y se decidió la suspensión cautelar hasta comprobar la documentación de los expedientes. Y Moncloa entró en erupción.

La decisión del Supremo sobre la Ley de Nietos es, para los ministros, una «salvajada» y «atropello democrático». Y añaden que hay jueces que «se empeñan en tumbar al Gobierno». Jamás en la historia de España se había vivido esta descomposición intestinal institucional. Nunca había existido un Gobierno tan acorralado como para salir así, a calzón quitado, enseñándolo todo. Che pibe: va a ser verdad que tenían puestas sus esperanzas en los nietos de fuera, porque lo que son los de dentro los quieren echar a patadas.