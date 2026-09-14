Tras las recientes y multitudinarias manifestaciones producidas en la inmensa mayoría de pueblos y ciudades españolas, en apoyo a Ceuta y sobre todo de sus ciudadanos, los denominados «caballas», se ha puesto de manifiesto la temperatura emocional de España en contraste con la temperatura gélida, distante e indiferente del presidente Pedro Sánchez, que parece gobernar de espaldas a sus gobernados.

No en vano, Ignacio Camacho lo define como un «discapacitado emocional».

El sanchismo vive de espaldas a la emoción patriótica que recorre en estos días aciagos una buena parte de la ciudadanía española. Es evidente que la izquierda que nos desgobierna no tiene clara la idea de España como Estado y como nación. Por ello, no es de extrañar que no entienda lo que está sucediendo en Ceuta ni el sufrimiento desesperado de los ceutíes.

Encima, con lo que están pasando y ante sus manifestaciones justas y pacíficas, la izquierda más irredenta y sus terminales mediáticas los acusan de racistas y de xenófobos. Es evidente que o no poseen la menor empatía por aquellos compatriotas nuestros que han sufrido y aún padecen en sus carnes la invasión por una horda incontrolada de personas que han alterado la tranquilidad y la seguridad de una ciudad que, si por algo se ha distinguido desde hace siglos, es por haber asumido con total naturalidad la convivencia multicultural y religiosa -cristianos, hindúes, musulmanes y judíos-pacífica.

El Gobierno está fuera de control. Le falta «autoritas» y credibilidad. Carece de palabra y de capacidad de gestión. Vive en una realidad paralela en la que se ha arrojado voluntariamente por la ventana de Overton, ese modelo teórico sobre las ideas y opiniones que los ciudadanos pueden considerar aceptables o no. Y en este caso que nos ocupa y preocupa -si Marruecos tiene o no que ver con la invasión de 80.000 personas contra Ceuta- es evidente que la inmensa mayoría de los españoles -más del 90 %- considera que sí; y un 80 % -incluidos todos sus socios- cree que Pedro Sánchez no ha hecho ni hace lo suficiente para resolver esta crisis.

Llegados a este punto, cabría preguntarse: ¿qué clase de gobierno -sobre todo si se autodefine como progresista-, es capaz de, en vez de socorrer a sus ciudadanos invadidos, no solo abandonarlos a su suerte, sino defender al invasor?

Seguramente debido a estas y a otras preguntas mucho más inquietantes que se hacen algunos ciudadanos, han presentado sus denuncias ante la Audiencia Nacional y ésta, mediante la jueza María Tardón, las ha admitido a trámite y, a continuación, ha elaborado un auto judicial donde avisa de posibles responsabilidades del Gobierno ante la falta de respuestas adecuadas frente a la invasión de una ciudad española como es Ceuta.

Basándose en las palabras del presidente Sánchez cuando declaró que lo sucedido era «una violación de la integridad territorial de España»; y del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la jueza destaca varios puntos clave: 1) que sí hubo avisos previos antes de que se produjera la invasión. 2) que las diferentes fuerzas de seguridad y de fronteras de Marruecos participaron en la connivencia, planificación y dirección detallada de la invasión. 3) que la palabra invasión se deriva de tres palabras clave del informe: «intrusión violenta de la frontera». Y, por último, pero no menos preocupante, es que su objetivo -el de la invasión- era colapsar la capacidad de reacción del Estado español.

Es decir, que se trata de una operación geopolítica llevada a cabo para demostrar al mundo la incapacidad de España y, por tanto, de su Gobierno, de defender sus fronteras.

Ya decía la profética Oriana Fallaci en su libro La fuerza de la razón que los hijos de Alá querían conquistarnos y someternos, y que para ello no necesitaban armas; les bastaba con nuestra falta de orgullo y debilidad, y con los vientres de sus mujeres. Claro está que la periodista todavía no contaba con que existiera un Pedro Sánchez.