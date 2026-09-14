Marruecos se vacila de España

No cabe duda de que la crisis migratoria, social y política en Ceuta, pone al descubierto muchas variables que estaban vedadas bajo el oscurantismo, vaivenes e incoherencias, de una política nacional e internacional errática por parte del Gobierno de España. El presidente Pedro Sánchez, ha sido noqueado por un pegasus duro y directo por parte del Rey absolutista y medieval de Marruecos, Mohammed VI. Los ministros están más peleados entre ellos que los niños de primaria cuando están en el recreo al final de curso, con declaraciones discordantes, insinuaciones maliciosas, demasiadas controversias en quienes deberían tener, como mínimo, una coherencia basada en la similitud de planteamientos, por pertenecer al mismo poder ejecutivo. La vicepresidenta Yolanda Diaz, desaparecida por completo, entra dentro de la normalidad, porque lo que está sucediendo no tiene nada que ver con su obsesión comunista contra los empresarios, como le gusta decir, que es de lo único que se ocupa en profundidad, lo demás le trae al pairo, es decir, con las velas tendidas, pero sin moverse, lo que viene a confirmar que lo que sabe hacer muy bien es restar. Ya comentar algo de los socios parlamentarios, vascos y catalanes, es cansino y mejor no hablar, ellos simplemente levantando la voz un poquito nada más, inmediatamente reciben más financiación, por ejemplo, para seguir instalando embajadas de sus dos comunidades autónomas por medio mundo. En fin, el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios periféricos son un verdadero esperpento al más genuino estilo valleinclanesco, donde continua y deliberadamente se deforma la realidad acentuando sus rasgos grotescos. Es la España ridícula y extravagante.

El monarca marroquí, buen vividor por lo que sale publicado en los medios de comunicación social. Claro, se lo puede permitir porque fortuna parece que le sobra, está literalmente pitorreándose de España, pero especialmente de sus gobernantes y sobre todo del número uno, ¿por algo será?, algún día nos enteraremos, porque la historia, con el paso del tiempo, siempre es descubridora. El 23 de julio de 1999, tomó posesión de la Jefatura del Estado en una ceremonia de presentación de pleitesía que tuvo lugar en la Sala del Trono del Palacio Real de Rabat. Otra cuestión es el pueblo, sobre todo los jóvenes, que buscan desesperadamente salir del país para encontrar un futuro estable, progreso social y económico, que no lo encuentran en su patria. Es jefe supremo del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales y Comendador de los Creyentes según la Constitución marroquí, también se le suele denominar como el reunificador o el salvador y garante de la continuidad del Estado, así como de las libertades, aunque habría que apostillar que entendidas a su particular manera.

Marruecos tiene una mirada estrábica, con un ojo en Ceuta y Melilla y otro visco, mirando para las Islas Canarias, en medio, la apropiación ilegal por la fuerza, como consecuencia de unos acontecimientos históricos muy específicos, del territorio del Sahara Occidental. Nos vigila, mira, nos quiere, pero no con un amor platónico, al contrario, ciertamente interesado en un expansionismo territorial, tanto terrestre como marítimo, que lo demuestra sin vergüenza alguna cada vez con más frecuencia e insistencia.

El bandazo del PSOE en cuanto a la cuestión saharaui, dándole la espalda a su pueblo y arrodillándose ante Marruecos, ha sido una de las mayores humillaciones de nuestra época reciente como país. Desde nuestras islas, creemos que mayoritariamente, vemos con preocupación, enfado y mucha rabia contenida esta tendencia del presidente del Gobierno de España a defender, contra toda razón y evidencias, al Reino de Marruecos, no sólo en el caso de la crisis de Ceuta, sino en lo que ha pasado con el territorio por descolonizar definitivamente cercano a nuestras costas. A lo mejor el próximo año, Pedro Sánchez, en vez de venir otra vez a La Mareta, se va ya directamente a disfrutar sus vacaciones en Marrakech.