Diez objetos astronómicos que han sido protagonistas de algún artículo de Gaveta de Astrofísica cada año. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Centaurus A, 2016 (NASA); Vía Láctea sobre VLT, 2017 (Beletsky/ESO); Messier 5, 2018 (HST/ESA/NASA); cara oculta de la Luna, 2019 (NASA); nebulosa de Orión, 2020 (Robberto/NASA/ESA); simulación de la estructura a gran escala del Universo, 2021(Millenium XXL simulation); Sgr A*, 2022 (EHT); NGC6888, 2023 (William Ostling); cielo observado por eROSITA, 2024 (ESASS, Churazov y Gilfanov); NGC7674, 2025 (NASA/ESA/HST).

Un, dos, tres… Diez dedos en las manos y en los pies. Cuatro, cinco, seis… “Diez negritos”, “Somos diez”, “Con diez cañones por banda, …” Siete, ocho, nueve… Decálogos y sistema decimal. Diez.

La relevancia del número diez a nivel matemático, cultural e incluso social es irrefutable. Es por ello que damos una especial importancia a los décimos aniversarios. El domingo 11 de septiembre de 2016 salió publicado en El Día “Pasear mirando al cielo”, el primer artículo que metimos en nuestra Gaveta de Astrofísica. Nuestra, de las más de treinta personas que hemos colaborado en ella y de ustedes, que la abren cada dos semanas para descubrir las maravillas del Universo. Juntas y juntos celebramos hoy el décimo cumpleaños de esta sección.

Se aprende rápido a contar hasta diez, pero cuando hablamos de años, diez dan para mucho. Máxime en Astrofísica, una ciencia joven (en oposición a la antiquísima astronomía) que solo tiene cien años de historia. A través de esta Gaveta, hemos compartido con ustedes los últimos resultados y el avance en la investigación astrofísica. Se podría decir que las astrofísicas y astrofísicos que hacemos esta sección hemos ido aprendiendo cómo se forman las galaxias como la Vía Láctea, cómo es posible calentar la corona del Sol y cómo constreñir el modelo cosmológico del Universo al mismo ritmo que ustedes. De la mano, hemos descubierto nuevos tipos de novas y los escurridizos agujeros negros de masa intermedia; las ondas gravitatorias y los mecanismos que rigen la vida del gas interestelar.

Cuando Gaveta de Astrofísica empezó, no teníamos el Telescopio Espacial James Webb en órbita y, por tanto, ignorábamos que nuestro conocimiento del Universo lejano era bastante erróneo. Tampoco existían Euclid ni el Nancy Grace Roman. Swift era un telescopio joven que no sabíamos que podríamos rescatar y solo dos telescopios Cherenkov, los MAGIC, destacaban en el perfil del Observatorio del Roque de Los Muchachos en La Palma.

En 2016 no imaginábamos que seríamos capaces de “fotografiar” un agujero negro supermasivo. Ni tan siquiera sabíamos a ciencia cierta de la existencia de Sgr A*, nuestro agujero negro supermasivo particular, el de la Vía Láctea. El “Universo invisible” de la materia y energía oscuras, así como el “Universo débil” de las estrellas poco brillantes eran mucho más desconocidos que hoy en día… y más esquivos también.

Pero no todos los aspectos de la astrofísica han cambiado de forma tan radical en la última década. El Gran Telescopio Canarias (GTC) , que llevaba pocos años observando en 2016, sigue siendo el telescopio óptico-infrarrojo más grande del mundo con sus diez metros de diámetro. Por poco tiempo, pues a finales de esta década esperamos tener terminado el Telescopio Extremadamente Grande (ELT), de 39 m, en Chile. La ahora omnipresente inteligencia artificial ya se explotaba por aquella época, si bien su uso y posibilidades han aumentado se forma exponencial. También las técnicas para hacer arqueología extragaláctica y galáctica o para descubrir nuevos planetas extrasolares son las mismas en su fundamento, pero muy diferentes en su eficiencia y rendimiento.Y, tristemente, la tubería no ha dejado de gotear y el techo de cristal permanece irrompible.

Se avecinan tiempos excitantes: cada vez avanzamos más rápido, el conocimiento llama al conocimiento y vivimos una época dorada de la investigación astrofísica, con mejores infraestructuras, datos y técnicas que nunca. Queremos seguir explicado y compartiendo cada paso, cada hito y, cómo no, cada desengaño, de los cuales también aprendemos, con ustedes. ¿Nos leen? Entonces, sigamos contando.

Once…

Biografía Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez, natural de Santa Cruz de Tenerife, es la coordinadora de Gaveta de Astrofísica. Licenciada en Física y Doctora en Astrofísica, actualmente estudia la formación y evolución de galaxias como investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de La Laguna. Es coinvestigadora Principal de los proyectos BEARD y TRAMWAYS, así como científica del proyecto HARMONI para el Telescopio Extremadamente Grande. En 2023 fue nombrada Hija Predilecta de Tenerife por su contribución a la sociedad, la cultura y la investigación en la isla.

***Sección coordinada por Adriana de Lorenzo - Cáceres Rodríguez.