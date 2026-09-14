Sin duda conocen ustedes una variante del cinismo prelectoral que consiste en llevar gobernando años y lustros y anunciar cambios apoteósicos si votan por ti. Afecta a todos los partidos, pero a unos más y a otros menos, francamente. Lo suyo sería hablar de proyectos. Si yo llevo gobernando diez, doce, veinte años, puedo mostrar mi legado y explicar los nuevos pasos para enriquecer o corregir el programa de mi partido. Obviamente no suele tratarse de eso. En general llega el nuevo candidato y te explica que tiene una visión novedosa y transformadora de su municipio, su isla, su comunidad autonómica. A veces ni siquiera es nueva. Pongamos un ejemplo: una señora llamada Carmen Pérez. El PP ha decidido designarla su candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. De hecho solo, en el pasado remoto una vez semifirmaron un pacto CC y el PSOE para que Miguel Zerolo y José Vicente González Bethencourt se convirtieran en alcalde y teniente alcalde respectivamente. Andaba Zerolo contentísimo con el arreglo cuando la superioridad le informó que se olvidase del asunto y pactara de inmediato con Guillermo Guigou, estrella ascendente del PP, que había sacado 10 concejales frente a los 11 de Coalición. Las protestas de Zerolo fueron inútiles. Tuvo que tragarse al médico y tardó más de un año en deshacerse de él. Bermúdez optó por gobernar con el PSOE en 2011, también porque no tenía más remedio.

Carmen Pérez no se deja engatusar por la Historia. Le basta con no conocerla y por eso puede proclamar que Santa Cruz necesita “un proyecto “ilusionante, regenerador”. La ciudad debe transformarse en “un lugar en el que todos sus vecinos, de todos los barrios, se sientan orgullosos, por la calidad de vida, por las oportunidades”. Debe concluirse necesariamente que en la actualidad no se está aplicando a la ciudad un proyecto ilusionante ni regenerador y que los chicharreros, sean del barrio que sean, no se sienten orgullosos, ni por la calidad de vida, ni por las oportunidades. Lamentablemente la pregunta es inmediata. ¿Qué ha estado haciendo el PP entonces en los despachos en los últimos seis años? A la señora Pérez le da más o menos lo mismo y todavía insiste en la inconsecuencia hasta extremos delirantes. “Ofrezco renovación, un cambio real frente a proyectos repetitivos”. ¿Los proyectos de Tarife son repetitivos? “Los vecinos”, añade, con una intrepidez formidable, “están cansados de escuchar proyectos de humo”. Ella misma -concejal de la Sociedad de Desarrollo hace más de tres años --se denomina “un soplo de aire fresco” y presume de que es más joven que el alcalde Bermúdez. Es cierto que el alcalde ya e luce como un pureta apreciable, pero la señora Pérez tampoco es una pibita. Al menos si lleva, como afirma orgullosamente, más de veinte años como abogada divorcista. Por lo demás, ¿qué relevancia tienen semejantes bobadas? Lo que resulta asombroso es esta suerte de adanismo desvergonzado que se repite una y otra vez en figuras como la de Pérez, que forman parte de un establishment político muy consolidado y viene en realidad a renovarse, regenerarse e ilusionarse a sí misma.

En Las Palmas de Gran Canaria ocurre lo mismo. Quizás peor, porque Podemos lleva once años (11) participando en el gobierno municipal de la ciudad, y ahora Noemí Santana, su secretaria general y diputada, descubre que siempre ha querido ser alcaldesa, y que no le gusta LPGC porque sufre como una belleza maltratada, y que tiene un proyecto muy hermoso, participativo y emancipador, y ya verán cuando llegue Podemos, es decir, cuando llegue ella al consistorio. Once años. Once años tragando con casi todo y no haciendo casi nada. Once años de gandulería, ninguneos, rupturas, expulsiones, cálculos mezquinos y cháchara interminable. Por supuesto la dirección de Podemos actúa así porque sabe que sus posibilidades de sacar un mísero concejal son bajísimas, y quizás solo con Santana puede retenerlo. Si milagrosamente lo logra continuará en el Congreso de los Diputados hasta las elecciones generales. Se están apagando como luciérnagas mentirosas al llegar la mañana.