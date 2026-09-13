Reflexiones sobre la educación en mi particular vuelta al cole

Difícil sustraerse de todo lo que rodea a la vieja pero siempre novedosa sensación de volver a las aulas, tanto a las de la enseñanza primaria y secundaria como a las de los centros docentes superiores; sobre todo, cuando este anual y posveraniego acontecimiento ha sido por muchas razones una constante en la vida de una persona, que, como yo, nunca abandonó las aulas y siempre vivió estos momentos de inicio de un nuevo curso con una ilusión y una curiosidad que desplazaban la posible nostalgia de un verano siempre feliz pero que inexorablemente habría de concluir. Hoy revivo aquellos momentos en medio de la canícula, pues hacerlo supone refrescar la memoria y volver a otros tiempos en los que el clima y la sensación térmica eran lo menos importante.

Con ilusión viví los comienzos de cada curso, pero también con cierta incertidumbre, pues, por muchas razones, las circunstancias de mi entorno no eran las más propicias para escolares celebraciones, pero mis padres, que no conocían precisamente las modernas corrientes pedagógicas, contribuyeron a contrarrestar con los más estimulantes procedimientos mi interés y mi curiosidad, poniendo a mi alcance los escasos medios de que se disponía: un lugar apropiado para el estudio y libros, que recibía con gran ilusión y de los que aún recuerdo el olor y la textura de sus páginas. Sin embargo, y sin rubor lo confieso, no fui desde el punto de vista académico un alumno brillante en los años de la educación primaria, y mi expediente, salpicado de altibajos, analizados desde la perspectiva temporal, no fue indicativo de ningún tipo de predisposición o de rechazo hacia las letras o hacia las ciencias: ahora creo que puedo explicar las razones de tan llamativas divergencias, pues no eran mis aptitudes, positivas o negativas, lo que explicaba la heterogeneidad de un poco presentable libro de calificaciones, sino la intuitiva pedagogía (buena o no tan buena) de mis maestros y profesores.

Con el refranero popular puedo explicar mi historia educativa, pues no muy tempranamente descubrí que todo aprendizaje suponía un esfuerzo ("Nadie aprende en cabeza ajena" o "Nadie nace enseñado", me decían), aunque más tarde comprobé que realizar el esfuerzo bien valía la pena ("El saber no ocupa luga"). Fui testigo de lo que no era una adecuada pedagogía ("La letra con sangre entra") y comprendí que el ejercicio de la docencia necesitaba de algún tipo de regulación, pues la sentencia de que "cada maestrillo tiene su librillo" era una declaración sobre la ausencia de orientaciones metodológicas que pudieran seguir los docentes, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera algo más que un constante ejercicio de improvisación o de experimentación. Reinaba el más absoluto desorden pedagógico, aunque no por eso dejo de reconocer que en los «librillos» de algunos buenos «maestrillos» había propuestas que bien merecen ser recordadas, y que en pocas palabras, aunque parezca para algunos una obviedad, podrían sintetizarse en dos sencillas recomendaciones: uno, que para asegurar el éxito en la docencia se precisa poseer un buen conocimiento de aquello que se pretende enseñar, y dos, que hay que hacerlo de tal manera que lo enseñado consiga despertar el interés de los alumnos, pero nunca mediante imposiciones que pudieran producir un indeseado rechazo. Y siguiéndolos constaté que la enseñanza era mi verdadera vocación.

Después de mi inolvidable y gratificante experiencia como maestro generalista, fui enfocando paulatinamente mi dedicación a la enseñanza de la lengua, circunstancia que se vio reforzada por la convicción del papel central de esta materia en todos los niveles educativos y por haber tenido la extraordinaria oportunidad de haber contado con excelentes maestros. Y por aquello de que cada vez que tengo la ocasión arrimo el ascua a mi sardina, voy a tratar de abordar algunos de los problemas generales que, según mi criterio, afectan a la enseñanza de esta materia, que se han visto agravados por la discutible injerencia de quienes sin haber ejercido la práctica docente se han visto investidos de una autoridad que les ha permitido introducir tanto disparate conceptual y terminológico en unos niveles en los que los objetivos no debieron ser otros que los de procurar que los estudiantes consiguieran el nivel óptimo de dominio de la lengua para desenvolverse con éxito en su futuro profesional o para la ampliación, si fuera el caso, de otros estudios superiores. Y, si más desatinos se podrían dar, a todo el engorro que supone la impartición de unos conocimientos filológicos inapropiados para estos niveles habría que añadir la excesiva burocratización a que están sometidos los docentes: la crítica es generalizada, pero nada se hace por cambiar la situación.

Esto ocurre en unos niveles en los que se supone que existen unas mínimas orientaciones que le dan una relativa homogeneidad al sistema, pero lo que existe en la enseñanza superior raya a veces en la anarquía más absoluta. Ante una mal entendida autonomía universitaria y una concepción muchas veces interesada de la libertad de cátedra nos encontramos con casos (quiero pensar que habrá excepciones) en que las Facultades se han convertido en subdivisiones académicas meramente administrativas y los Departamentos en interesadas agrupaciones de profesores (y/o investigadores) en los que cada cual hace de su capa un sayo, y se relegan a un segundo lugar las materias básicas y absolutamente necesarias para la formación de los futuros profesores de lengua, que es a lo que se dedicarán, probablemente en más de un noventa por ciento, los titulados en estas ramas filológicas; no sé si alcanzará un diez por ciento el número de graduados que tendrán la posibilidad de acceder a alguna de las plazas de las categorías relacionadas con el campo de la investigación, formación que en todo caso deberá impartirse en los estudios de posgrado.

Y esta equivocada, a mi juicio, orientación de los objetivos de la enseñanza es la que podría explicar el descrédito de la asignatura de Lengua Española en la enseñanza no universitaria (una de las peor valoradas), o la incomprensible realidad que se da en el ámbito universitario: «Yo no incluí en el programa de mi proyecto docente ningún tema de Gramática normativa (¿), porque en mi departamento solo se enseñaba Gramática generativa transformacional», se justificaba, ante la sorprendente ausencia de esta asignatura fundamental en su proyecto docente, una aspirante a una plaza de profesora titular de Universidad. Otro aspirante a filólogo, que no a profesor de lengua, según parece, me comenta que solicitaría plaza en la universidad X porque en aquel departamento se sigue la línea de la Sociolingüística, que es la que a él le interesaba seguir.

Y, así, enseñando monemas, sintagmas e hiperónimos a nuestros jóvenes adolescentes y formando superespecialistas en Lingüística Comparada o Fonética Acústica en el tramo profesionalizante de la educación universitaria es como pretendemos revertir los escandalosos resultados del informe PISA, que revelan, entre otras deficiencias, que la comprensión lectora de nuestros alumnos anda por esos suelos.

¡Que baje Dios y lo LEA!