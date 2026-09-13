¿Cuánto dura el presente?

En estos meses es inevitable que las familias, los empresarios y las instituciones públicas se pregunten por el nivel de la actividad económica y formulen sus expectativas para los próximos años. En esas circunstancias, los economistas suelen dividirse entre los pesimistas y quienes lo ven todo de color de rosa.

La economía ha sido considerada una «ciencia lúgubre», una calificación atribuida a Thomas Carlyle y relacionada con su interpretación de la teoría de la población de Thomas Malthus: es una visión pesimista desde la economía clásica.

Otros economistas ofrecen visiones más optimistas del mundo. Su trabajo se aproxima a la concepción de los viajes imposibles de sir John Mandeville, quien, a mediados del siglo XIV, supuestamente escribió The Travels of Sir John Mandeville para contar las maravillas del mundo que había conocido. Mandeville describe la existencia de un árbol cuyo fruto se parece a una calabaza. Al abrirlo, aparece un cordero en su interior. Semejante prodigio de la naturaleza se produce en un reino desconocido situado entre China y la India, denominado Caldilhe. De igual manera, algunos economistas describen desde sus despachos un mundo poblado de maravillas. Eso sí, siempre que los mercados operen sin intervención. Este reino de algunos está situado en la mente, pero la realidad es tozuda.

Analizar el presente exige distanciarse tanto de la versión lúgubre como de la fantasiosa. No es tarea fácil, porque se suele buscar la confirmación de las propias creencias y se ponderan los argumentos de acuerdo con las preferencias partidistas. Se tiende a juzgar con benevolencia los resultados económicos atribuibles a «los nuestros» y con dureza los asociados a «los otros». Es inevitable.

Un diagnóstico exigente comienza por precisar el momento del ciclo económico. Todas las economías siguen ciclos: a periodos de elevado crecimiento les suceden otros de variaciones más moderadas, incluso negativas, a estas las llamamos recesiones. Por tanto, determinar la fase del ciclo equivale a definir el presente.

¿Cuál es el presente de Canarias?

El punto de partida de la fase anterior se sitúa en la crisis provocada por la pandemia. A partir de entonces, la economía de las islas inició una etapa de recuperación y crecimiento, caracterizada por tasas de variación del PIB superiores a las del conjunto de las comunidades autónomas. El crecimiento económico estuvo acompañado por un aumento del empleo y por una rápida reducción de la tasa de paro. Hasta el segundo trimestre de 2026, las tasas de variación del PIB fueron superiores a las del conjunto de España, según los datos del INE e ISTAC.

El documento de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea sobre los escenarios presupuestarios establece, para el periodo 2026-2029, un escenario central de crecimiento inferior al registrado en los años anteriores. Las previsiones presentan notables discrepancias con las de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que prevé para 2027 un crecimiento del PIB nominal dos puntos porcentuales superiores al estimado por el Gobierno de Canarias.

La previsión del Gobierno autonómico también difiere de algunas consultoras privadas. En términos generales, apuntan a una notable moderación del crecimiento durante los próximos años.

Canarias se encuentra pues al inicio de una fase de moderación de las tasas de crecimiento, aunque existen discrepancias sobre su alcance. La fase expansiva del ciclo, iniciada tras la pandemia, ha terminado. Ahora, y durante algunos años -cuatro o cinco, ya veremos-, la actividad económica seguirá creciendo, pero a un ritmo menor. Estamos en un nuevo presente, de momento no se trata de una recesión, pero sí de un descenso en las tasas de crecimiento de la actividad económica.

En los últimos años, las empresas de las islas obtuvieron, en términos generales, buenos resultados. En 2024 registraron una rentabilidad ordinaria del activo neto del 6,25%, en constante crecimiento desde el año 2000. Esta cifra fue solo ligeramente inferior a la del conjunto de España, que alcanzó el 6,61%, según la Central de Balances Regional del Banco de España. Estos momentos han pasado. La inflación y el moderado crecimiento de la demanda harán mella en los resultados en los próximos años.

Las tasas de paro también han tenido una evolución favorable: descendieron desde el 25,58% del primer trimestre de 2021 hasta el 11,6% del segundo trimestre de 2026, según la Encuesta de Población Activa. Es posible, no obstante, que el proceso de creación de empleo y la reducción del desempleo se vean afectados por la moderación del crecimiento.

En cuanto a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, el informe de la AIReF señala que Canarias ha cumplido los límites de déficit y deuda pública, pero incumplió la regla de gasto. Existe el riesgo de que en 2026 y 2027 vuelvan a superarse los límites establecidos. Es cierto que este incumplimiento afecta a una parte importante de las comunidades autónomas. Aun así, se trata de un dato que debe tenerse en cuenta, porque durante los próximos años se exigirán los necesarios ajustes del gasto y esto afectará a la demanda agregada.

En este contexto, conviene tener presente que Canarias es una economía abierta y, por tanto, vulnerable a los cambios de la economía internacional. Es necesario tener en cuenta las incertidumbres existentes.

El peligro más relevante de la economía internacional es hoy la inflación derivada de las guerras. El precio de los hidrocarburos y de los productos refinados del petróleo está impulsando los costes, tanto directa como indirectamente. La reducción de las reservas de petróleo y los obstáculos al transporte marítimo en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, los daños en las infraestructuras y los avances de los hutíes en el Mar Rojo, no presagian nada bueno. De momento, el precio del petróleo ha superado esta semana los 107 dólares el barril Brent.

Las perspectivas de inflación en las Islas están relacionadas también con la escalada de los fletes. Un ejemplo: el índice WCI pasó de 1.899 dólares por un contenedor de 40 pies el 26 de febrero, dos días antes del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, a 4.476 dólares el 10 de septiembre pasado.

Las guerras, la deuda y la inflación son derivados de las excentricidades del Gobierno estadounidense. Una deuda federal de 40 billones de dólares, un déficit del 5,8% del PIB, hipotecas al 6,7%, el precio del diésel en 6 dólares por galón, y la tasa anual de crecimiento de los precios en el 3,4%, según los datos publicados el pasado viernes, ofrecen motivos más que suficientes para dudar de la salud de la economía de EE. UU.. La alta tasa de inflación ha elevado la probabilidad de subida de los tipos de interés hasta el 90% en opinión de los fondos de cobertura.

La próxima semana se celebra la reunión de la Reserva Federal, y las opiniones de los expertos se dividen, pero ganan posiciones los que apuestan por una subida de los tipos de interés. La conferencia de Kevin Warsh en Jackson Hole, el pasado 28 de agosto, ha abierto la puerta, pese a las presiones de Trump para bajar los tipos de interés.

Los intentos inútiles de Bessent por controlar los rendimientos de los bonos ha sido una decisión ridícula. Stanley Druckenmiller, su antiguo jefe y reputado gestor de fondos de cobertura, en un artículo reciente, desautorizó la decisión sobre el programa de compra de bonos de su protegido, lo que fue considerado por los analistas como una desautorización en toda regla.

La lucha contra la inflación ha empezado. El pasado jueves, el Banco Central Europeo volvió a subir un cuarto de punto el tipo de interés de referencia. Se espera otra subida antes de final de año y una más en marzo. Los bancos centrales de Inglaterra y Japón se reúnen la próxima semana y se espera subidas de los tipos de interés.

En fin, la economía de las Islas ha superado con éxito el difícil periodo de salida de la pandemia. Ahora, toca remar en aguas turbulentas. Parece que, por el momento, no hemos sabido trasladar a Canarias la producción de calabazas rellenas de corderos vegetales, un producto típico -dicen algunos- de lugares remotos. Mientras tanto, esperemos lo mejor y preparémonos para lo peor.