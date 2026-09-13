A veces me pregunto dónde está la carta fundacional de la democracia española. ¿Dónde están aquellos que tenían respuesta para todo en el momento preciso? Pregunto por ahí dónde se encuentran los que sentaban cátedra mientras construían una estructura maravillosa para regir y ordenar el progreso de nuestra sociedad. Me pregunto dónde se puede ver la realidad de ese acuerdo tan oportuno y, en ocasiones, tan poco realista. En 1978 alumbraron un texto que iba a ser el contrato social definitivo de los españoles. Prometieron vivienda digna, aseguraron libertad individual, prometieron igualdad real y no solo la de los boletines oficiales. Cuarenta y siete años después, busco esos artículos, pero no los encuentro. ¿Alguien los robó o se perdieron? La norma suprema por excelencia ha sido viciada con el beneplácito de un sistema que oprime hasta un armazón tan potente y rígido como nuestra Carta Magna. Artículos secuestrados y sin rescate aparente. Ahí aparece el 47. Fondos de inversión con sede en Luxemburgo que convirtieron el hogar en activo financiero y al ciudadano en inquilino perpetuo de su propia vida. Plusvalías en áticos mientras la gente no tiene donde vivir. Aquellos que juraron con la mano en el pecho que España sería por fin una democracia de ciudadanos libres, hoy contemplan con extraña indiferencia cómo se recortan derechos sociales, con jueces y fiscales que ya no pueden tapar el escudo de su equipo favorito. Resulta casi cómico ver cómo los mismos que redactaron aquellas líneas sobre la función social de la propiedad o el reparto equitativo de la riqueza acabaron, con los años, sentados en consejos de administración de las empresas que hoy se benefician precisamente de esos principios. Así que cuando uno pregunta dónde estaban los padres de la Constitución, la respuesta correcta era en los restaurantes de etiqueta donde comen y beben las grandes corporaciones y en los despachos de abogados que defienden precisamente a quienes vulneran aquello que ellos mismos redactaron. Es que llama la atención: varios de los siete ponentes que redactaron la Constitución de 1978 acabaron, años después, con puestos de dirección en las empresas más poderosas del país. No hay nada ilegal, pero sí una cuestión de ética y amor a España. Eso sí es patriotismo, del de verdad, del que se hace por la pasión que puedes sentir por el progreso de tu país. Miguel Herrero de Miñón compaginó sus actividades posteriores con la pertenencia a diversos órganos de dirección de empresas como Endesa o ACS. Moral, lo que se dice moral… no es. Y, como no podía ser de otra manera, el jamón ibérico, la paella y las «puertas giratorias». Expresidentes, exministros y altos cargos que, al abandonar la política, encuentran acomodo casi automático en los consejos de las grandes empresas, especialmente en sectores tan regulados y estratégicos como el energético. Es inadmisible. El verdadero homenaje a la Constitución no es recitarla en actos institucionales con corbata y bandera, sino, por una vez, llevarla a efecto. Algún día cumpliremos todos con la Constitución y ella con nosotros.