Cuando el dinero se encarece, ¿quién acaba pagando la factura?

07/07/2026 Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 cotizaba con un avance del 0,24% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 19.730,70 puntos, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo ante nuevas incertidumbres en torno al conflicto en Oriente Próximo. Finalmente, desciende y cierra la jornada por debajo de los 19.700 puntos. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

La economía mundial parece algo lejano hasta que entra en nuestra casa. Los tipos de interés, la deuda pública o el precio del petróleo terminan convirtiéndose en hipotecas, precios, impuestos, empleo y poder adquisitivo. Y eso es precisamente lo que empieza a preocupar.

El economista Mohamed El-Erian acaba de hacer una interesante radiografía de la economía mundial. Estados Unidos continúa creciendo con fuerza, el empleo resiste, la inversión en inteligencia artificial es enorme y, al mismo tiempo, la inflación sigue siendo un problema. En Europa también vuelve a preocupar: en agosto alcanzó el 3,3 %.

Pero traduzcamos todo esto al lenguaje de una familia: Imaginemos un hogar que durante años ha pedido préstamos porque el dinero era barato, puede permitírselo porque paga pocos intereses, e incluso cuando vence un préstamo puede sustituirlo por otro sin demasiado problema; Ahora imaginemos que debe seguir pidiendo dinero, pero los intereses se han multiplicado. La deuda sigue siendo la misma, pero mantenerla cuesta mucho más.

Eso es, simplificando mucho, lo que está ocurriendo con los Estados.

Estados Unidos llegó esta semana a pagar en torno al 4,8 % por financiarse a diez años y aproximadamente el 5,3 % a treinta. Además, algunos grandes compradores tradicionales de deuda estadounidense muestran menor disposición a seguir acumulándola.

¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Muchísimo.

Cuando un Estado paga más intereses, una parte mayor de sus ingresos debe destinarse a financiar la deuda. Es dinero que compite con hospitales, educación, carreteras, pensiones, seguridad, ayudas o inversión pública.

No significa que mañana haya que recortar esos servicios. Significa algo más sencillo: cada euro dedicado a intereses es un euro que no puede utilizarse simultáneamente para otra cosa.

Y tampoco es correcto decir simplemente que nuestros hijos tendrán que «pagar toda la deuda». Los Estados normalmente refinancian buena parte de ella conforme vence. El verdadero problema es a qué precio podrán hacerlo.

Aquí aparece la inflación.

Cuando los precios suben demasiado, los bancos centrales intentan enfriar la economía manteniendo altos o aumentando los tipos de interés. Pero unos tipos elevados hacen más caros los préstamos. La familia lo percibe en la hipoteca o en la financiación de un coche. La empresa, cuando solicita crédito para ampliar un establecimiento, comprar maquinaria o construir viviendas. Y el Estado, cuando necesita refinanciar su deuda.

Por eso inflación, tipos de interés y deuda forman una cadena. Y todavía falta otra pieza: el petróleo.

Las actuales tensiones internacionales están presionando nuevamente los precios energéticos. Si aumenta el petróleo, transportar mercancías cuesta más; producir determinados bienes cuesta más; viajar puede costar más. Las empresas intentarán absorber una parte, pero otra terminará inevitablemente trasladándose a los precios.

Y volvemos al principio: inflación.

El problema es que estamos entrando en una época en la que necesitamos precisamente lo contrario: invertir muchísimo.

Europa necesita modernizar su industria, desarrollar inteligencia artificial, digitalizar empresas, mejorar las redes eléctricas, producir energía, construir viviendas, reforzar la defensa y renovar infraestructuras. Todo eso necesita dinero.

Por tanto, tenemos una paradoja extraordinaria: el mundo necesita invertir más precisamente cuando el dinero vuelve a ser caro.

Pensemos otra vez en una familia. Necesita reformar su casa porque las instalaciones se han quedado antiguas, sabe que si no lo hace tendrá problemas dentro de diez años, pero justo cuando decide acometer la reforma, el banco le comunica que financiarla cuesta el doble. Puede renunciar a invertir. Puede endeudarse más. Puede reducir otros gastos. O puede intentar aumentar sus ingresos…

Los Estados tienen básicamente el mismo dilema. Y aquí Europa debe tener mucho cuidado. Porque el dinero caro no afecta igual a todos. Las grandes empresas tienen mayor acceso a financiación que las pequeñas. Las economías más productivas pueden soportar mejor el coste financiero que las menos productivas. Y los territorios centrales parten con ventajas que las regiones periféricas no siempre tienen.

Para Canarias esto es especialmente importante. Nuestra condición de región ultraperiférica implica costes estructurales derivados de la distancia, fragmentación territorial, reducida dimensión del mercado y dependencia exterior. Por eso las políticas europeas hacia las RUP no deberían entenderse simplemente como subvenciones temporales, sino como compensaciones frente a desventajas permanentes.

Porque si Europa acomete una enorme transformación industrial, tecnológica y energética y las regiones centrales avanzan más deprisa que las periféricas, todos habremos mejorado, pero la distancia entre unos y otros puede seguir existiendo.

El reto, por tanto, no consiste solamente en conseguir dinero. Consiste en conseguir que cada euro invertido genere más productividad, mejores empresas, mejores empleos y mayor capacidad futura para devolver -o refinanciar- aquello que hemos pedido prestado.

Las familias conocen perfectamente esta diferencia. No es lo mismo endeudarse para consumir algo que mañana habrá desaparecido que hacerlo para adquirir una vivienda, estudiar, crear una empresa o realizar una inversión que aumentará nuestros ingresos futuros.

Con los países ocurre algo parecido.

La deuda no es necesariamente el problema. El problema aparece cuando acumulamos deuda cara sin generar con ella suficiente crecimiento futuro.

Durante años vivimos en un mundo donde el dinero prácticamente no costaba. Ese mundo parece haberse terminado. Y quizá la pregunta económica más importante de los próximos años no sea cuánto dinero podemos conseguir, sino algo mucho más cotidiano: ¿qué estamos haciendo con cada euro que pedimos prestado?

Porque al final la macroeconomía siempre acaba llamando al timbre de nuestra casa.