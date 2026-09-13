El 11S, Vargas Llosa y su amigo Javier Cercas

Fue el peor de los días de América y del mundo cuando cayó sobre Nueva York la peor de las tragedias organizadas por los hombres contra otros hombres. El 11S. Osama Bin Laden fue el que organizó la matanza que se llevó por delante a miles de personas, trabajadores de la Torres Gemelas y de otras zonas de Manhattan, habitantes de aquellos lugares, ciudadanos de cualquier sitio por donde cayeran los terribles espejos de la tragedia.

Un momento inolvidable que sigue teniendo consecuencias en la memoria mundial y en el recuerdo infinito de los que vivieron, y viven, esta tragedia humana que no ha caído en el olvido. Y no caerá. Fue demasiado grande este desastre como para quedarse tan solo en la memoria: es, en realidad, algo que ésta mantiene, y mantendrá, mientras haya vida en la tierra. No hay olvido para tanta desgracia.

Ahora, cuando escribo estas líneas, hace 25 años de aquella masacre que convirtió aquel país en la puerta de la desgracia. Luego los hombres, los trabajadores que siguieron con vida, los que eran jóvenes y recuerdan, los que eran viejos y no olvidan, habrán pasado esta rememoración del 11S como un duelo que seguirá a otros duelos, siempre del mismo tenor, siempre de la misma tristeza.

Esta mañana, cuando aún no era la hora en que todo aquello ocurrió en Nueva York, escuché en la radio la rememoración minuciosa de los que entonces contaron la historia. Otra vez se pusieron de punta todos los momentos en que aquello se fue convirtiendo primero en estupor y luego en realidad. Hasta la sangre.

En aquel momento, sobre las tres de la tarde de Madrid, yo estaba con un compañero de trabajo, Miguel Gil, y con un pintor, Eduardo Arroyo. Celebramos la pintura de Arroyo, al que queríamos y admirábamos, por el arte y la alegría. De pronto todo se rompió, como si el mundo hubiera tocado a rebato y todo se volviera oscuro, aunque todo estuviera ocurriendo tan lejos de nosotros pero tan cerca de la desagracia común.

Ese mismo día me estaba esperando un encuentro que no tenía nada que ver con este hecho que nos rompería el día y los días que siguieron. Entonces yo era aún editor de libros en Alfaguara. Uno de los autores principales a los que me debía era Mario Vargas Llosa, que ya era académico de la Lengua española y pasaba tiempos en Madrid, donde tenía la casa que ahora mantiene su familia.

Meses antes yo le había avisado a Mario de la salida de un libro formidable del entonces muy joven Javier Cercas. Soldados de Salamina ya se abría paso en las estanterías y en los medios y me pareció que a Mario Vargas Llosa, a quien le recomendaba libros con frecuencia, seguramente le interesaría leerlo. Así que pedí a Tusquets, entonces la editorial de Cercas, que le enviara a Mario un ejemplar de ese libro. El autor de El pez en el agua sintió que este era un libro feliz del que habló, con mucho elogio, en su columna de El País.

Editores, autor y yo mismo quedamos felices del resultado que tuvo esa lectura y organizamos una cena para celebrar que se conocieran ambos autores, juntos ya por el afecto común de sus literaturas. Eligieron fecha y yo elegí restaurante. El encuentro sería por la noche, una cena a la que Mario y Cercas acudirían solos y yo acudiría con mi mujer, Pilar García Padilla. El restaurante estaba donde hoy está, con mucho éxito, también literario, el Mercato Ballaró, que ahora es uno de los preferidos de escritores y editores, entre ellos Manuel Vicent y, por ejemplo, Pilar Reyes, editora de Mario y del propio Vicent, y desde hace años editora también de Javier Cercas.

A mí me tocó organizar aquel encuentro. Javier era entonces (dudo que no lo sea ahora también) un muchacho tímido cuya literatura se abrió camino, sobre todo, cuando Vargas Llosa consideró que ese era uno de los grandes libros del futuro. Lo que iba a ocurrir la noche de su encuentro está relatado en un libro (Secreto y pasión de la literatura, Tusquets) en el que Cercas se cuenta a sí mismo ante las preguntas que yo le hice cuando (2025) él estaba a punto de ingresar, apoyado entre otros por Mario, en la Academia de la Lengua. El encuentro tuvo una historia que requiere también una novela.

Mario y Javier no se conocían en persona. El joven autor le esperó, como Pilar, como yo mismo, con el alma en vilo. Mario venía de trabajar en la Biblioteca Nacional…, se había pasado la tarde leyendo y no sabía lo que había ocurrido en el mundo; sólo una llamada de su hija Morgana para que su padre se acercara al teléfono de la Biblioteca lo había alertado. Hasta que Mario llegó al restaurante no fue realmente consciente de lo que había ocurrido al mediodía en los Estados Unidos.

El estupor de Mario duró hasta que ambos autores empezaron a conocerse de cerca. Fue una noche insólita y extraordinaria, en la que dos empezaron a quererse y se querrían ya para siempre, a partir de una novela y, sobre todo, a raíz de un afecto que los siguió hasta la muerte de Mario, a quien tanto queremos.

En la entrevista que le hice a Javier hay esta pregunta: «¿Qué significó para ti la coincidencia de que Mario Vargas Llosa se fijara en Soldados de Salamina?» Y me dijo Javier: «Es fantástico, el que me descubre de verdad es Mario Vargas Llosa. Soldados de Salamina había tenido buena crítica, tenía sus lectores, los primeros espadas de la crítica española nunca habían hablado de él. En España fueron los lectores los que tiraron del libro literalmente. Y meses después apareció Mario Vargas Llosa, quien dijo que era un libro muy importante en un artículo que yo nunca podía imaginar. (…) En el artículo decía: ´Si ustedes creían que la literatura comprometida estaba acabada, lean este libro y verán cómo está fresca y rozagante…` Esa noche, como él ha recordado muchas veces, el restaurante estaba totalmente vacío, no había nadie… Pensé que estaba vacío porque la ciudad se vació, era el 11S, el atentado de las Torres Gemelas».

Fue una noche extraordinaria, que acabó en mi casa. Mi hija Eva, amiga de Javier, nos procuró wisky, y él nos regaló conversación y vida. Esa fue la gran noche rara del mundo que fue también rara, y bella, e inolvidable, para el que sería Nobel y que fue uno de los grandes amigos de Javier Cercas.

«¡Qué noche la de aquel día, amigo Juan! Abrazos».

Esto me dijo Javier el viernes del 25 aniversario.