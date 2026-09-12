Soñar para ser libres

El relato de los medios nos aprisiona y nos hace valorar la realidad como ciudadanos desconfiados que no comparten el engaño que sostiene el Estado. Me alejo con cinco historias, utopías, distopías, libros de viaje, recogidos de la tradición inglesa. Herederos de la primera democracia liberal, luego de la Revolución de Cromwell (1642-51), que cortó la cabeza del rey Carlos I en 1649; la segunda Revolución la Gloriosa (1688-89), con Guillermo de Orange (1689-1702), seguiría la Casa Estuardo (1702-14) -con quien nace Gran Bretaña-, la Casa Hannover (1714-1901) y hasta hoy la Casa Sajonia-Coburgo-Gotha, luego Windsor.

Cuento las virtudes burguesas del homo britannicus, la primera democracia liberal que superó el absolutismo un siglo antes que el resto, con Robinson Crusoe (1719), Los viajes de Gulliver (1726), Alicia en el país de las maravillas (1865), La Isla del Tesoro (1883) y el viaje de Ernest Shackleton a la Antártida (1914). Historias ejemplares de nuestras lecturas juveniles, con las virtudes que hicieron el mayor imperio colonial de la época, que lideró la segunda guerra y con los cinco grandes con derecho a veto, EEUU, Rusia, China y Francia, fundaron la ONU y su Carta de Naciones, en 1945 en San Francisco.

Robinson Crusoe, del padre de los novelistas ingleses Daniel Defoe (Londres 1660-1731). Robinson es arrojado por una tormenta a una isla deshabitada. Donde reconstruye la sociedad que lo había expulsado. Emprendedor industrioso en un mundo que amplía al liberar a Viernes de los caníbales. Hombre sacrificado y de moral elevada, Robinson juega en los registros del mito, lo que amplía su fascinación. De Robinson y Viernes, valores y hombre práctico, vemos sus referentes en Cervantes, James Joyce, Marx, Coetzee; en el cine en naufragios, género carcelario y libros de viajes, como en El marciano de Matt Damon y en El náufrago de Tom Hanks. Emprendedor.

Los viajes de Gulliver, del pastor protestante irlandés Jonathan Swift (Dublin 1667-1745), 300 años cumple esta obra incombustible. En su momento se leyó como respuesta ácida a Robinson Crusoe. Historia de gigante entre seres minúsculos y ser minúsculo entre gigantes. Moralista contra la estupidez y la mezquindad, versión de un irlandés sobre Gran Bretaña. Sentencia «las leyes son como las telarañas, atrapan a las moscas pequeñas y dejan escapar a las grandes». Está en el deseo de libertad de Georges Orwell en Rebelión en la granja, o de John Nennedy Toole en La conjura de los necios. Lo vemos en Star Trek, cuando su mundo exige integración sin conflictos. Y lo vi en un anuncio del Mundial de fútbol 2026, donde Cucurella arrastra por el Támesis una nave con los ‘enanos’ de su selección. Crítico.

Alicia en el país de las maravillas, del diácono anglicano Lewis Carroll (Inglaterra 1832-1898). Alicia cae por un pozo a un mundo extraño de humanos y criaturas antropomórficas. Relato fantástico de absurdos y paradojas, crítica de la sociedad victoriana. Como en Gulliver, Alicia crece y se encoge cambiando protagonismo. Gran impacto sobre la cultura, música, TV, ópera, religión y literatura. Anticipada influencia sobre el surrealismo europeo, que refuerzan la lectura de esta obra camaleónica. Soñador.

La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson (Edimburgo 1850- Samoa 1894). Viaje y aventuras en el Pacífico descubierto por Cook (1768-1780). Mantiene un tono crítico sobre la ambición y riqueza a que aspira el joven protagonista Jim Hawkins. Al final del mundo colonial valora el riesgo personal como motor de la vida. Sin aventura la sociedad se vuelve funcionarial. Elogio de la piratería que recogen los medios y la cultura, de un clásico siempre actual. Aventurero.

Atrapados en el hielo del irlandés Ernest Shackleton (1874-1922), en tiempos de la primera Guerra Mundial fue a explorar la Antártida en el velero de madera Endurance (Resistencia). Partió del puerto ballenero de Grytviken, Georgia del Sur, el 5 de diciembre de 1914, verano austral, y regresó al de Stromnes el 20 de mayo de 1916. Épica aventura luego de hundirse el Endurance el 21 de noviembre de 1915 en la placa de Weddell. Cambia el viaje para convertirse en una historia de salvación, donde sobreviven los 28 de la expedición. Su modelo de gestión del fracaso se enseña en las Business Schools del mundo. Shackleton es un héroe homérico, conforme a la definición de Dodss en Los griegos y lo irracional (1951), porque actúa bajo en principio de reconocimiento y no de culpa.

Así queda retratado el homo britannicus emprendedor, crítico, soñador, aventurero y gestor del fracaso. Con Alicia me uno a «soñar para ser libre».