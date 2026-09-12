Soledad, identidad y valentía

Me gusta contarte que los votantes priorizan el bienestar de su entorno personal frente a la ideología o la abstracción de los hechos. El voto se decide por el bienestar emocional; gana el candidato que sepa llegar a cada metro cuadrado del votante. Nuestra realidad es lo que nos pasa a cada uno en nuestra vida cotidiana, por eso existen múltiples realidades. Nuestro problema suele ser el más importante, y los gestores públicos deben de priorizar su orden de decisión y solución de forma acertada, porque de lo contrario no conectarán.

Me pregunto qué estrategias seguirán en las próximas elecciones los candidatos del Partido Socialista para atraer y conectar con la ciudadanía, si realmente no hay un cambio interno, vinculado a una siglas de un partido comido por un liderazgo de resistencia; caracterizado por la ausencia de valores psicológicos de rescate para las personas. Realmente, el problema no es el liderazgo actual, el verdadero matiz es el partido y sus militantes, que tienen que hacer su revolución por dentro.

La estrategia de Pedro Sánchez es hacer ver que todos «somos malos», por lo que entonces no habría «nadie malo»; y finalmente, en un contexto así, «los malos tampoco son tan malos»… La ciudadanía lo compra asumiendo que todos lo son, y que la política y los cargos públicos no merecen la pena… Esa desconfianza institucional, que también se traslada a los medios de comunicación, es un argumento fácil de creer, primero por el votante socialista, después por el indeciso y finalmente por los jóvenes (a excepción de los que votan por primera vez, que tienen una tendencia emocional más fácil a vincularse hacia Vox, el 27,1% de los jóvenes entre 18 y 20 años elegiría estas siglas).

Sería un error comprar esa visión de que Vox es el diablo, uno de cada cinco españoles votaría en este momento a Vox; no hay tantos diablos en nuestro país. Hay que entender que, sencillamente, la tendencia a ese voto se produce por la confluencia de varios factores, donde la sensación de inseguridad juega un papel psicológico determinante. La soledad que sienten las personas les hace refugiarse en Vox, porque les aporta compañía y entendimiento; especialmente interpretan que son líderes valientes para protegerlos y defenderlos. Me gustaría que las personas lo interiorizáramos: la ciudadanía, los cargos locales que van a la próxima elección y la oposición o partidos de índole más local o nacionalistas… Escuchamos una y otra vez, especialmente por los que defienden esas libertades a lo grande, creyendo que la libertad tuviera dueño, «que los votantes de Vox se lo tienen que hacer mirar»… Realmente, si hablamos de libertades, la base está en el despliegue de respeto hacía una extensa sociedad que considera que su desahogo se recoge en Vox, que la soledad es menor en ese lugar. ¿Por qué asumimos con normalidad que está más legitimado, moral y psicológicamente, Podemos que Vox? ¿por qué es mejor interlocutor EH Bildu que Vox?, ¿por qué te legitima psicológicamente un lugar que emocionalmente consideras más libre?… Piénsalo y contrástalo con los hechos.

Y pensaréis, ¿qué podemos hacer para mejorar?, ¿qué podemos hacer para encontrarnos con la ilusión y las ganas de más, y que ese más sea bueno? Pregúntate mucho por tu metro cuadrado, que no es otra cosa que ese espacio que te rodea: tu casa, tu barrio, la limpieza de tus calles, la seguridad con la que tus padres, tus hermanos y tus hijos e hijas llegan a casa; en definitiva, el espacio de vida cotidiana, ese entorno inmediato. La intervención en tu salud y en la de tu familia, la cercanía a tus servicios públicos y la agilidad de ellos… Los valores que rodean a la seguridad, al bienestar económico y médico son puramente emocionales; si nos sentimos amenazados o privados de ellos, nos inclinaremos por unas siglas que nos aporten valentía. El secreto es cuando un político, candidato o gestor público transforma el malestar en identidad.

Practica la política individual, la tuya exclusivamente. Y, desde ahí, desarrolla tus adhesiones, porque estamos en un momento en el que el voto deberíamos de llevarlo en secreto. Desde nuestros intereses personales, sin engaños, practicidad y cero ideologías. Las revoluciones personales y emocionales nunca vienen de fuera, vienen de dentro… Vienen en soledad y desde nuestro amor propio. En esta situación política, ocurre igual, llegará desde dentro. Y para eso necesitamos tres ingredientes; soledad, identidad y valentía.