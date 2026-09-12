El silencio que se atasca como un lapo

Pensar en nuestra generación, para mí, es muchas veces pensar en el silencio. Creo que no se esperaría, capaz no damos esa impresión por ser vocales sobre los temas que nos importan, por hablar (los que todavía lo hacemos) de progreso, pero es un silencio que actúa lento. Actúa lento, se nos hinca en los dientes, en la garganta, hace que nos duelan las muelas, la lengua, el cuello y el pecho, nos paraliza. Nos deja quietos en el limbo sordo de no dar un paso hacia delante y soltar, proyectando saliva si hace falta, aquello que se nos atascó, que nos deja mudos.

De manera malhablada, despectiva, condescendiente, paternalista, nos han hincado a pulso en nuestro pecho una bandera que no es nuestra, una bandera que habla de frágiles como cristales, de incapaces. Una estrategia que veo como parte de un pensum mayor para seguir inculcando ese silencio. Porque sí, lo hemos mamado desde pequeños. Desde que manifestar una molestia, una incomodidad, un disconfort, era enfrentarse a un muro alto de cemento con el lema “fuerte hombre pa’ una guerra” o “a ti lo que te hace falta es la mili” grabado en sus paredes altísimas. Paredes tan altas que en algún momento fueron para nosotros unidades de medida del mundo que nos rodeaba. Aprendizajes que ahora usamos a diario, que usamos para calificar aquello que nos pasa, aquello que nos paraliza.

Así, ahora adultos, buscando derrumbar con los puños aquel muro que antes veíamos como horizonte, intentando hacernos con la idea de ocupar un espacio y una voz, volvemos a tener ocho años cuando hablamos con un jefe, cuando se presenta un conflicto que hace que tiemble el suelo debajo de nosotros. Se nos llenan los nudillos de sangre, la mano de moratones, y la tensión en nuestras cuerdas vocales impide soltar el más mínimo aliento.

A veces pienso que (aparte de las razones obvias) el pánico que sentimos por el mundo que nos rodea, por ver cómo se derrumba, es por no saber encontrar un hogar en nosotros mismos. No se pueden construir los cimientos de un hogar sin tener un suelo donde abrir un hueco, en un asentamiento desigual, en arenas movedizas, incluso.

Hemos crecido acostumbrados a estar varados en un oleaje que nunca aprendimos a surfear y que, ahora, nos ahoga. Supongo que este texto es, también, un intento de plasmar en papel, usar la memoria muscular de mis manos y no tener que depender de mi voz, aquello que se me atasca como un lapo. Un esfuerzo, por seguir aprendiendo a carraspear lo suficiente como para no quedarme mudo, para no pensar más en el silencio.